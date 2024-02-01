Охранники ночного клуба вымогали деньги у клиента в Астане

Двух молодых охранников ночного клуба задержали по улице Абая при передаче 230 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, ранее с заявлением в полицию обратился астанчанин и сообщил, что у него путем применения физической силы и угроз вымогают 1,5 млн тенге.

— По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Причастных к преступлению заключили под стражу, — прокомментировали в правоохранительных органах.

В полиции также отметили, что санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы от трех до семи лет.