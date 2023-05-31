Оказался в реанимации после энергетиков житель Алматинской области

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Пациент с жалобами на боли в груди экстренно поступил в реанимационное отделение Алматинской многопрофильной клинической больницы. После обследования врачи поставили диагноз «хроническая сердечная недостаточность». Состояние мужчины крайне тяжелое, он в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Виной всему стали энергетические напитки, которые, по словам родственников, мужчина пил каждый день последние 4 года.

Медики напоминают, что в составе энергетиков имеются ударные дозы кофеина, которые могут привести к серьезным проблемам с сердцем, а его сочетание с углекислым газом («пузырьками») и сахаром опасно для желудка и печени. Даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.

Энергетики могут привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, вызвать психомоторное возбуждение, бессонницу, тахикардию, повышение артериального давления, панические атаки, повышенную агрессию.