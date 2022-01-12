Оклеветал полицейских житель Акмолинской области

Происшествия
Жителя Акмолинской области задержали за распространение ложной информации о полицейских в социальной сети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
10 января в период действия чрезвычайного положения на странице одного из пользователей социальной сети установлен факт распространения заведомо ложной информации в адрес сотрудников полиции.
В отношении автора публикации, 57-летнего жителя Бурабайского района, начато досудебное производство по части 4 соответствующей уголовной статьи.
В полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.
10 января в период действия чрезвычайного положения на странице одного из пользователей социальной сети установлен факт распространения заведомо ложной информации в адрес сотрудников полиции.
В отношении автора публикации, 57-летнего жителя Бурабайского района, начато досудебное производство по части 4 соответствующей уголовной статьи.
В полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.