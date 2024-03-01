Около 10 тысяч граждан признаны банкротами

В КГД привели статистику и законодательство по банкротству физлиц, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ведомстве напомнили, что с 3 марта 2023 года в стране действует закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Закон направлен на урегулирование долга гражданина и предусматривает 3 процедуры: процедура внесудебного банкротства (применяется уполномоченным органом), процедура судебного банкротства и процедура восстановления платежеспособности (применяется судом).

Граждане, имеющие проблемы по погашению долга перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами (долг менее 1 600 МРП, срок непогашения более 12 месяцев, отсутствие имущества, проведение урегулирования с кредитором) могут подать заявление о применении процедуры внесудебного банкротства в ЦОНах, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также в мобильном приложении e-Salyq Azamat или eGov Mobile.

– Со дня применения закона процедура применена и признаны банкротами около 10 тысяч граждан на сумму более 19,8 млрд.тенге, из них получателями АСП являются 944 граждан, а 5 118 граждан признаны банкротами по обязательствам, которые неисполняются более 5-ти лет. В целом процедура простая, отсутствует необходимость согласования решений и действий должника с другими лицами и не требует предоставления большого количества документов. В связи с чем, наблюдается большое количество, желающих применить именно эту процедуру, – говорят в КГД.

В суд за применением процедуры судебного банкротства обратились около 2 тысяч граждан. Процедура проводится в отношении 95 должников.

Процедура восстановления платежеспособности применена в отношении 4 граждан. Несмотря на отсутствие неблагоприятных последствий, процедура не получила широкого распространения.

На сегодня проводится работа по расширению круга лиц, имеющих право на применение указанных процедур. В частности, на рассмотрении Мажилиса находятся поправки, предусматривающие:

включение финансовых организаций, лишенных лицензии, находящихся в стадии ликвидации, а также специальных финансовых компаний в перечень кредиторов процедуры внесудебного банкротства;

2. установление минимального размера платежа, который определяется как погашение по долгу (1 МРП);

3. исключение обязанности должника прилагать документы к заявлению о применении процедуры внесудебного банкротства;

4. исключение из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности требования об отсутствии погашения в течении 12 месяцев;

5. снятие запрета на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

Перечисленные нововведения планируется реализовать уже в текущем году.