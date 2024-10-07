Около 10 тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу. Общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек. Это обеспечило явку в 81.06%.

Напомним, что на голосование был вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев были доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен».

По данным на 20.00 часов 6 октября, бюллетени получили 63,87% от общего количества граждан, включенных в списки, или свыше 7,8 млн человек.