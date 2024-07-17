Музыковеды и художники-реставраторы востребованы на рынке труда

В министерстве культуры и информации РК состоялось заседание по размещению и распределению государственных образовательных грантов творческих профессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего министерство культуры и информации осуществляет подготовку творческих кадров в 10 учебных заведениях страны, это 4 вуза, 4 колледжа и 2 спецшколы.

По итогам встречи на 2024-2025 учебный год было решено выделить 895 образовательных грантов на бакалавриат, 166 – магистратуру и 26 – докторантуру.

Между заведениями профессионального и технического образования распределили 550 бюджетных мест. Это на 50 грантов больше, чем в прошлом учебном году.

При принятии решения эксперты учитывали тенденции рынка труда, выявив высокую потребность в режиссерах музыкального театра, музыковедах, художниках-реставраторах и сценаристах.

В связи с этим было предложено сосредоточить внимание на подготовке кадров по этим специальностям, открыв новые образовательные программы и увеличив количество грантов.