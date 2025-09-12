Около 200 аулов в Казахстане впервые получили доступ к медпомощи рядом с домом

Здравоохранение
118

Проект каждого объекта разрабатывается по унифицированным стандартам

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов сообщил о ходе реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», инициированного по поручению Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

В рамках проекта в сельских населенных пунктах будут как отремонтированы и обновлены действующие объекты, так и построены новые. 

Всего проектом запланировано 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, из них 540 уже построены, еще 115 будут завершены до конца текущего года. 

При этом около в 200 сельских населенных пунктах впервые появились новые медицинские учреждения и медпомощь стала доступной для сельчан.

«346 объектов возведены взамен устаревших зданий, 194 - в селах, ранее не охваченных медицинской инфраструктурой. По проекту всего будет построено 260 медицинских пунктов, 235 ФАПов и 160 врачебных амбулаторий», - проинформировал Муратов. 

Проект каждого объекта разрабатывается по унифицированным стандартам и включают кабинеты телемедицины, физиотерапии, аптечные пункты, залы лечебной физкультуры. Более 70% оборудования для них производится отечественными предприятиями.

Параллельно модернизируются 32 центральные районные больницы, 12 действующих многопрофильных центральных районных больниц и 20 действующих центральных районных больниц будут преобразованы в МЦРБ. На сегодня завершили строительно-монтажные работы 10 МЦРБ, остальные завершат строительно-монтажные работы до конца 2026 года. 

На их базе будут открыты инсультные и кардиологические центры, отделения хирургии, травматологии, реабилитации и интенсивной терапии. Уже преобразованы восемь больниц в городах Темиртау, Балхаш, Жанаарка, Урджар, Шу, Мерке, Талас и Бейнеу.

Отдельно вице-министр здравоохранения остановился на вопросах обеспечения медицинскими кадрами. Так, в рамках нацпроекта планируется подготовка более 1100 специалистов для работы в сельских медорганизациях. 

За период реализации национального проекта в объекты сельского здравоохранения трудоустроились в организации 1009 медработников (459 врачей, 550 СМР), из них в объекты ПМСП 55 ВОП, 168 СМР, в объекты МЦРБ 404 профильных врача и 382 СМР.

Специалистам здравоохранения, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты, оказываются меры социальной поддержки в рамках программы «С дипломом в село!».

А также в целях повышения статуса медицинских работников расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат.

Так, с 2024 года реализуется норма, предусматривающая единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывающим на работу в сельскую местность, в размере 100 МЗП – 8,5 млн тг. 

«Одна из последних мер - обеспечение в 2026 году жильем врачей остродефицитных специальностей в регионах, где наиболее остро ощущается кадровый дефицит. Данная мера будет реализована акиматами областей совместно Отбасы банком по поручению Правительства РК», - заключил Тимур Муратов.

#Минздрав #медпомощь #аулы

