Свыше 2 тыс. грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь

Несколько дней в столице не прекращался снегопад

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С начала зимнего периода коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Ежедневно на снегоуборочные работы выходят около 2,5 тыс. дорожных рабочих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

По данным городской администрации, в дневную смену 14 ноября улицы Астаны от снега и наледи очищают более 2,5 тыс. дорожных рабочих и 1,4 тыс. единиц спецтехники.

В ночь с 13 на 14 ноября из столицы вывезли свыше 30 тысяч кубометров снега, что составляет объем порядка 2,3 тыс. большегрузов.

С начала зимнего периода на снежные полигоны доставили более 210 тысяч кубометров снега 17 095 рейсами.

«В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам. В приоритете также уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах. В городе действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение», – рассказали в акимате.

По данным РГП «Казгидромет», 14 ноября в Астане ожидается переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14°C, днем -2…-4°C.