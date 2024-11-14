Свыше 2 тыс. грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь

Столица , Погода
89
Дана Аменова
корреспондент

Несколько дней в столице не прекращался снегопад

Фото: пресс-служба акимата Астаны

С начала зимнего периода коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Ежедневно на снегоуборочные работы выходят около 2,5 тыс. дорожных рабочих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

По данным городской администрации, в дневную смену 14 ноября улицы Астаны от снега и наледи очищают более 2,5 тыс. дорожных рабочих и 1,4 тыс. единиц спецтехники.

В ночь с 13 на 14 ноября из столицы вывезли свыше 30 тысяч кубометров снега, что составляет объем порядка 2,3 тыс. большегрузов.

С начала зимнего периода на снежные полигоны доставили более 210 тысяч кубометров снега 17 095 рейсами.

«В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам. В приоритете также уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах. В городе действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение», – рассказали в акимате.

По данным РГП «Казгидромет», 14 ноября в Астане ожидается переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14°C, днем -2…-4°C.

«Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112», – обратились к горожанам в столичной администрации.

#Астана #снег #уборка #грузовики

Популярное

Все
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Учиться учитывать принципы гендерного равенства
В Астане почтили память легендарного Бауыржана Момышулы
У меня зазвонил телефон...
Чем будут кормить в школьных столовых?
Застраховать риски
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
В Таразе широко отметили 100-летие сатирика Шоны Смаханулы
Посол США впечатлен работой казахстанских реставраторов
С чего начинается «Родина»
Новейшие технологии как фактор высокого качества
Педагогов-ассистентов учат современным методикам работы с особенными детьми
Сила и ловкость в пожарном кроссфите
В шестой раз прошел театральный фестиваль «Алматинская осень»
Почувствуй себя флористом!
Экологичная упаковка завоевывает рынок
Современная геополитика – это история о связях и сотрудничестве
Особое внимание – редкоземельным
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Чувство – главное оружие поэта
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

О погоде в Казахстане на 14-16 ноября рассказали синоптики
Движение ограничили на трассах в двух областях Казахстана
Два переполненных автобуса столкнулись в Астане
Снегопад, метель и морозы ожидаются в Казахстане в ближайши…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]