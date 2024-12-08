Около 30 сел отказались от алкоголя в Туркестанской области

Общество
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За последние несколько лет здесь не зарегистрировано ни одного преступления, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Инициатива «Трезвое село» охватывает около 30 населенных пунктов Туркестанской области, способствуя созданию дружного и безопасного сообщества, сообщает Polisia.kz.

Проект «Трезвое село» поддержали около 30 населенных пунктов Туркестанской области. В частности, в Ордабасинском и Мактаральском районах по пять сел, в Келесском — четыре, в Сайрамском — три, в Казыгуртском, Толебийском и Сауранском — по два, а в Отырарском, Жетысайском и Арысском — по одному селу отказались от реализации алкогольных напитков.

Например, в населенном пункте Нуртас Сауранского района проживает 1835 человек. В селе имеются одна школа и два детских сада, а местных жителей обслуживают три магазина. Сельчане занимаются заготовкой курта и масла, а также разводят животных. В Нуртасе царит дружба и благополучие. Старейшины подают пример молодежи, которая, используя полученные знания, активно работает над благоустройством села. Следуя поговорке «Пусть от предков останется дерево, нежели скот», местные жители сажают деревья и выходят на субботники, что стало доброй традицией как для молодых, так и для пожилых.

Сельчане также выражают благодарность участковым инспекторам полиции за усилия по обеспечению спокойствия и порядка. Участковые инспекторы же довольны благополучием каждой семьи в селе и ведут повседневную работу.

В результате в 30 селах за последние несколько лет не зарегистрировано ни одного преступления. В полиции надеются, что количество таких сел будет только расти. Стражи порядка продолжают проводить работу по созданию общества без преступности.

#Туркестанская область #Инициатива «Трезвое село» #трезвость

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