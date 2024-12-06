Около 4 тысяч несанкционированных свалок ликвидировали в РК – Минэкологии

Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Из зафиксированных 5 тыс. свалок 

Фото:  Комитет экорегулирования и контроля

В Казахстане было зафиксировано около 5 тысяч свалок, из которых ликвидировано свыше 3,8 тысяч, это 81% от общего числа. передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии

С 2018 года Минэкологии, в партнерстве с «Гарыш Сапары», выявляет и ликвидирует несанкционированные свалки по всей территории страны. В результате совместных усилий с правоохранительными органами и акиматами количество свалок за последние три года существенно снизилось.

К ответственности за нарушение экологических норм были привлечены 159 должностных лиц на сумму 9,5 млн тенге, в том числе 60 заместителей акимов районов и городов на 2,6 млн тенге.

В рамках борьбы с несанкционированными свалками разработаны и активно реализуются планы мероприятий, которые также включают в себя проведение рейдов совместно с акиматами и департаментами полиции. Всего в этом году по республике проведено 120 рейдов.

 

#экология #штрафы #свалки #рейд

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