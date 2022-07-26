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Общество , Образование
Около 400 тысяч детей пойдут в первый класс в Казахстане

Около 390 тысяч заявлений для приема детей в первый класс поступило на сегодняшний день. Из них 70% детей выбрали обучение на государственном языке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Напомним, что прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля. При этом срок приема документов завершается 1 августа 2022 года. Далее школам предоставлено время для того, чтобы качественно подготовиться к формированию класс-комплектов и организации учебного процесса.

“До окончания приёма документов осталось несколько дней. Отметим, что с 1 апреля на протяжении 4 месяцев мы информировали и в СМИ и в соцсетях о необходимости подачи документов до 1 августа.  Тем, кто еще не подал заявки, нужно сделать это до 1 августа. Сейчас многие образовательные государственные услуги доступны в электронном формате, поэтому отправить заявку можно через веб-портал egov.kz. Также по желанию родителей документы можно подать и в традиционном бумажном формате”, – рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Отметим, что высокий процент охвата детей в классах с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,7%), Западно-Казахстанской (85,4%), Мангистауской (87,6%) и Жамбылской областях.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тысяч казахстанских детей.

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