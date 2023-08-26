Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области

25 августа на территории села Акбайлау выявлен факт незаконного культивирования наркотических растений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Polisia.kz .

Фото: kazpravda.kz

Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по ч. 4 ст. 300 УК РК.

Задержан хозяин вышеуказанного участка - гражданин Д., 1951 г.р.

На земельном участке подозреваемого, площадью в 1 гектар, выявлен факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Общее количество изъятого вещества, составляет около 5 тонн.

Также в ходе обыска изъято два нарезных оружия, три гладкоствольных ружья, снаряженный магазин с патронами к.5,56 мм., тепловизор, лазерный прицел и другие принадлежности для оружия.

По факту начато отдельное уголовное производство по ст. 287 УК РК.

По всем фактам проводятся следственные мероприятия с назначением соответствующих экспертиз.