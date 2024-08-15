Около 500 авиарейсов отменят в Японии из-за тайфуна

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
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По прогнозам метеорологов, тропический шторм приблизится к столичному региону утром 16 августа

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Почти 500 внутренних авиарейсов будет отменено в Японии 16 августа из-за тайфуна «Ампил», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Так, авиакомпания JAL сообщила об отмене 191 рейса. Еще не менее 280 авиарейсов отменил второй по величине в стране авиаперевозчик - компания ANA.

Железнодорожная компания JR не исключает приостановки движения скоростных экспрессов «синкансэн» на нескольких линиях, которые проходят на востоке и северо-востоке страны.

По прогнозам метеорологов, тайфун приблизится к столичному региону Японии утром 16 августа. Скорость порывов ветра в районе прохождения тропического шторма сейчас достигает 30-45 м/с.

В предстоящие дни на северо-востоке Японии может выпасть от 200 мм до 300 мм осадков. Национальное метеорологическое управление предупреждает о риске оползней в горных районах.

#Япония #отмена #авиарейсы #тайфун #Ампил

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