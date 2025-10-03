Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области

Столица
100

Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану 130 тонн мяса и мясопродуктов, 90 тонн овощей и фруктов, 90 тонн муки и макаронных изделий, 50 тонн меда, 35 тонн молочных продуктов и порядка 100 тонн прочих продуктов питания

В Астане 4 и 5 октября будет проходить очередная региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из Западно-Казахстанской и Костанайской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану порядка 500 тонн товаров: 130 тонн мяса и мясопродуктов, 90 тонн овощей и фруктов, 90 тонн муки и макаронных изделий, 50 тонн меда, 35 тонн молочных продуктов и порядка 100 тонн прочих продуктов питания.

Жители и гости столицы смогут не только приобрести продукцию напрямую у фермеров, но и насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов. Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 часов.

Напомним, что в этом году, ярмарки проходят на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1. Также для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок к месту курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.
#Астана #ярмарка

Популярное

Все
Чем может гордиться Темиртау?
От промышленных манипуляторов к гуманоидным помощникам
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Вовремя выявить риски и поддержать
Цифровая трансформация городской инфраструктуры
Ремесла как дипломатия и двигатель туризма
Берлин с боями шел на Берлин
«Верность Родине, как знамя, поднял он...»
Осень на Святом ключе
Башня, колодцы и тайны древних обрядов
ИИ – это невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Ботай – место притяжения
Сёла Туркестанской области подключили к Интернету
Новый этап партнерства
Душевное лекарство
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
В регионе впервые открыт Центр поддержки детей с расстройством аутистического спектра
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Учитель растет в сельской школе
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Продукты стали дешевле
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
А я и здесь не промолчала
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Единый счет и smart-контроль тепла
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
FIFA показала талисманы ЧМ-2026
Ключевой костяк энергетики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии

Читайте также

Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в А…
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
В Астане тестируют работу LRT
Таза Қазақстан: в Астане занялись благоустройством памятник…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]