Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану порядка 500 тонн товаров: 130 тонн мяса и мясопродуктов, 90 тонн овощей и фруктов, 90 тонн муки и макаронных изделий, 50 тонн меда, 35 тонн молочных продуктов и порядка 100 тонн прочих продуктов питания.



Жители и гости столицы смогут не только приобрести продукцию напрямую у фермеров, но и насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов. Ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00 часов.



Напомним, что в этом году, ярмарки проходят на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1. Также для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок к месту курсируют автобусные маршруты № 18, 37 и 303.