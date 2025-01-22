Около 55 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за день

В столице уже несколько дней идет непрерывный снегопад. Снегоуборочные работы идут в круглосуточном непрерывном режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане в ночь на 22 января на уборку снега вышли свыше 300 дорожных рабочих и более 1 600 единиц спецтехники. За дневную смену 21 января из города на снежные полигоны 4 343 рейсами вывезено почти 55 тысяч кубометров снега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

С начала зимнего сезона из города было вывезено 3 млн 627 тыс. 904 кубометра снега 286 495 большегрузными рейсами.

По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т. д.

В приоритете - уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

В столице действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Жителей и гостей столицы просят быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «112».