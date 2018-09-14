Общество
Около 600 сотрудников уволены из ОВД по отрицательным мотивам в 2018 году
Александра Власова
В последние годы система Министерства внутренних дел стала более открытой. Об этом заявил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов в ходе пресс-конференции по укреплению правопорядка и безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В текущем году по отрицательным мотивам из органов внутренних дел были уволены около 600 сотрудников. Но все же подавляющее большинство полицейских – добросовестные люди, честно выполняющие свой служебный долг", - сказал министр.  

Как подчеркнул Касымов, в последние годы система МВД стала более открытой.

"В интернете имеется официальный сайт МВД, работает "Блог министра внутренних дел", создан "Единый телефон доверия МВД". Министерством проводится мониторинг критических публикаций в СМИ. По каждой информации при выявлении серьезных нарушений дисциплины и законности принимаются жесткие меры реагирования, вплоть до увольнения сотрудников", - сказал он.

Глава МВД отметил, что за годы независимости, за добросовестный труд, отвагу и самоотверженность 1273 сотрудника полиции и Национальной гвардии были удостоены государственных наград, 130 из них – посмертно.

С начала года при исполнении служебного долга погибли 4 и получили ранения 84 сотрудника полиции.

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