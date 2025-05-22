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По информации руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Полымбета Хасанова, с начала года в карьерные центры обратились более 20 тысяч граждан. Из них около 7 тысяч человек вовлечены в меры содействия занятости - трудоустроены на постоянную работу, направлены на субсидированные рабочие места, молодежную практику, сообщает собкор Kazpravda.kz

- Мы поэтапно реализуем проекты по обеспечению занятости населения. Особое внимание уделяется молодежи и социально уязвимым слоям населения. Поддержка со стороны государства - отличная возможность для их адаптации на рынке труда. Ярмарки вакансий также предоставляют возможность жителям найти работу. В этом году в области запланировано проведение 56 ярмарок, 10 из которых уже проведены, - рассказал Полымбет Хасанов.

Тем временем, профессиональным обучением охвачено более двух тысяч человек. Из них более 1,5 тыс. человек прошли обучение по программе Skills в онлайн-формате, 482 - по проекту «Бастау бизнес».

По словам Полымбета Хасанова, местные власти взаимодействуют с крупными компаниями для решения вопросов занятости. Так, из 17 тысяч человек, освобожденных с проекта нефтяной компании «Тенгизшевройл», 93% охвачены мерами занятости, обучения, социальной поддержки. Ожидается, что в этом году еще порядка 5,5 тыс. человек получат аналогичную помощь.