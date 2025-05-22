Около 7 тыс. человек трудоустроено с начала года в Атырауской области

Занятость
36
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В регионе активно реализуются меры занятости и социальной поддержки населения

Фото: РСК

По информации руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Полымбета Хасанова, с начала года в карьерные центры обратились более 20 тысяч граждан. Из них около 7 тысяч человек вовлечены в меры содействия занятости - трудоустроены на постоянную работу, направлены на субсидированные рабочие места, молодежную практику, сообщает собкор Kazpravda.kz

- Мы поэтапно реализуем проекты по обеспечению занятости населения. Особое внимание уделяется молодежи и социально уязвимым слоям населения. Поддержка со стороны государства - отличная возможность для их адаптации на рынке труда. Ярмарки вакансий также предоставляют возможность жителям найти работу. В этом году в области запланировано проведение 56 ярмарок, 10 из которых уже проведены, - рассказал Полымбет Хасанов.

Тем временем, профессиональным обучением охвачено более двух тысяч человек. Из них более 1,5 тыс. человек прошли обучение по программе Skills в онлайн-формате, 482 - по проекту «Бастау бизнес».

По словам Полымбета Хасанова, местные власти взаимодействуют с крупными компаниями для решения вопросов занятости. Так, из 17 тысяч человек, освобожденных с проекта нефтяной компании «Тенгизшевройл», 93% охвачены мерами занятости, обучения, социальной поддержки. Ожидается, что в этом году еще порядка 5,5 тыс. человек получат аналогичную помощь.

 

#занятость #Атырау #трудоустройство

Популярное

Все
Бесплатные кружки на грани закрытия
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
«Келешек мектептері»: равные условия и возможности
«Ұстаз»: поворот в профессии педагога
В «Ясной поляне» и сеют, и жнут, и... рыбачат
Качество жизни растет
Роль выпускников в работе вузов: глобальные тренды и опыт
Насколько реальны техногенные катастрофы?
Откровения сельского художника
Надежный старт
Нет производств без технарей
Очистить от хлама поля
Всем миром и со всем миром
Резонансное дело приняло новый оборот
От мундиров до радиостанций
Достоин памяти потомков
Субсидии есть, скота – нет
На полигон отправятся студенты
Истоки силы и характера
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Бесценное богатство из отходов
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Токаев не будет праздновать свой день рождения
Глава Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Удивительная судьба Масима Якубова
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть

Читайте также

«Социальный предприниматель»: как трудоустраивают осужденны…
Выдачу квот для иностранных топ-менеджеров ограничат в Каза…
На ЭБТ в апреле отмечен рост активности
В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 мл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]