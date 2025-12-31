Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин

Образование
88

Частные школы в Казахстане продолжают получать бюджетное финансирование в полном объеме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Долги за обучение детей, накопленные к началу текущего учебного года, полностью закрыты. Параллельно идет плановая оплата текущих услуг обучения, а также выделение средств по новому направлению: «реконструкция и строительство» школьной инфраструктуры. Общая сумма уже перечисленных в 2025 году (сентябрь-декабрь) средств составила 73,8 млрд тенге (94% от принятых бюджетом обязательств). Об этом сообщили в Министерстве финансов РК.

Перечисление денег частным школам является частью системной работы по выполнению поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ликвидации дефицита ученических мест в стране.

Новый сервис распределения средств OrtaBilim, охватил все регионы Казахстана. Так, согласно данным OrtaBilim на 30 декабря, лидером по освоению государственных инвестиций является Северо-Казахстанская область (профинансировано 4 местных частных школ, на счета которых поступило около 0,5 млрд тенге). На втором месте Акмолинская область – 0,3 млрд тенге (6 школ), на третьем, Карагандинская область – 0,7 млрд тенге (15 школ).

Наименьший объем финансирования частных школ в Кызылординской области, где из 39 школ получили финансирование в текущем году только 2 школы.

Вся статистика по школам, по бюджету и заявкам доступна на сайте сервиса OrtaBilim. 

Новый цифровой сервис OrtaBilim был создан в сжатые сроки и запущен в середине ноября после серии проверок и аудита, выявивших недочеты в финансировании образования. В частности, некоторые школы располагались в помещениях, не соответствовавших целевому назначению. Кроме того, выявлены факты «мертвых душ» среди преподавателей и одновременное «обучение» одного и того же ученика в разных школах.

Сервис OrtaBilim создан отечественной IT-компанией – АО «Информационно-учетный центр» МФ РК (100% государственное участие).

#Образование #школа #Минфин

