Около двух тысяч жителей Семея остались без тепла

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Жители микрорайона Энергетик и района Общества слепых остались без тепла и горячей воды в двадцатиградусный мороз, передает корреспондент Kazpravda.kz.

На котельной, обеспечивающей теплом эти районы, вышла из строя система шлакозолоудаления. В результате 36 многоэтажных домов, в которых проживают 1925 жителей, остались без отопления.

"Снижение параметров подачи тепла на тепловом источнике "5 интернат" произошло из-за выхода из строя системы ШЗУ. В настоящее время котлы в горячем резерве, циркуляция системы продолжается", - пояснили в пресс-службе акима г. Семей.

На месте находится руководство акимата города Семей. Специалисты ГКП "Теплокоммунэнерго" восстанавливают систему.

По их прогнозам ШЗУ заработает в прежнем режиме в течение 2-х часов. А подача тепла постепенно увеличится в течение дня.

Отметим, что это не первая поломка. Два дня назад на этом же теплоисточнике уже выходила из строя система шлакозолоудаления.