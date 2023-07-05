Около сотни фермеров Мангистау могут лишиться скота

Общество
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Наталия Превезенцева

Тысячи овец и верблюдов остались в Мунайлинском районе без пастбища, территорию которого отдали под карьер по добыче песка. Сейчас там уже начались вскрышные работы.

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При этом в районном акимате сообщили, что к решению о передаче выгона они никакого отношения не имеют и даже судились с предпринимателем, но… проиграли!

– Раньше на пастбище Жетыколь пасся домашний скот пяти ближайших поселков – Кызылтобе, Батыра, Кызылтобе-2, Жана Даулета и Водника. Кроме этого поля, – говорит житель Мунайлинского района Сагат Косов, – нет другого выгона. С одной стороны у нас урановый карьер, с другой – железнодорожные разъезды.

Эта территория испокон веков служила местом выпаса для скота из ближайших поселков. По просьбе местных жителей акимат даже оборудовал здесь четыре точки для водопоя. Однако теперь пастбище ушло в частные руки, о чем стало известно только после начала общественных слушаний.

– В наш чат крестьянских хозяйств сообщение о том, что в селе Баянды идут слушания, поступило только в 11 часов 15 минут. При том что само собрание началось в 11.00. Конечно, на него никто не успел прийти. Только один человек смог добежать до окончания якобы слушаний и высказать свое несог­ласие, – сообщил другой местный житель Ерлан Козыбагаров.

Борьба за эту территорию продолжается уже полтора года. На стороне фермеров находится и акимат райо­на. Тут говорят, что разрешение на выдачу земли они не давали. Все было решено «наверху».

– По Закону Республики Казах­стан «О недрах и недропользовании» любой гражданин страны может получить лицензию на разработку карьера. Территория выбирается по интерактивной карте. Согласований с местным акиматом при этом не требуется. Все решения принимают в Министерстве индустрии и инновационного развития, – объяснил руководитель отдела земельных отношений Мунайлинского районного акимата Бакытжан Орынбасаров.

Местный исполнительный орган вынес постановление, предложив предпринимателю другую землю для сохранения пастбища. Однако бизнесмен на это не согласился и подал в суд на акимат. Фемида встала на сторону предпринимателя, и тот приступил к рытью карьера.

Тем не менее в акимате сдаваться не собираются. Там готовы защищать интересы населения пяти поселков в апелляционной судебной инстанции.

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