Окончательное решение – за гражданами

Президент
172

Глава государства был проинформирован о результатах работы Конституционной комиссии.

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт ­Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – Государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева.

Эльвира Азимова доложила, что на прошедших заседаниях комиссии в ходе дискуссий был разработан концептуально новый текст Конституции.

Члены комиссии отметили, что содержание новой преамбулы, ряда статей и разделов влекут за собой существенную модернизацию всей конституционной модели, совершенствование политических и общественных институтов, усиление механизмов защиты прав и свобод граждан. В связи c этим члены комиссии высказали мнение, что данный проект надо рассматривать как проект новой Конституции, и предложили опубликовать его для всенародного рассмотрения. В свою очередь Конституционная комиссия продолжит работу над проектом нового Основного закона.

По словам Президента ­Касым-Жомарта Токаева, Конституционной комиссией проделана масштабная работа. Он также отметил важность всенародного рассмотрения проекта новой Конституции.

В заключение Президент еще раз подчеркнул, что окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на республиканском референдуме, сообщила пресс-служба Главы государства.

#президент #конституция #Конституционная комиссия

