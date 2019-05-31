​Окрыленная песней

Сажида Ахметова родилась в 1938 году в Карагандинской области. С 7 лет она выступала на большой сцене. Пела искренне, от всей души, как взрослая, и о талантливой девочке писали все местные газеты. На счету маленькой Сажиды были многочис­ленные победы на городских, районных и республиканских фестивалях и конкурсах. А за исполнение песни «Гәкку» в 11 лет ее прозвали маленькой Куляш Байсеитовой.

Большую роль в становлении Сажиды как певицы сыграла ее мама Карима Хусаинова, которая тоже очень хорошо пела. Она репетировала с дочкой каждую ноту, четкое произношение слов, грамотную постановку голоса, доводя исполнение до совершенства, требовала безукоризненного вокала, объясняя глубокий смысл содержания песен.

В 1956 году Сажида Ахметова поступила в Женский педагогический институт в Алматы на библиотечный факультет. В студенческие годы ей посчастливилось репетировать и учиться у известных мастеров музыкального искусства: заслуженной артистки Казахской ССР Натальи Борисовой, Валентины Пироговой, Валериана Каретникова, Ирины Манасыповой. В 19 лет слава обрушилась на девушку не просто так – за легкостью исполнения скрывался каждодневный труд с профессионалами.

В 60-е Сажида стала ведущей певицей Казахского радио и телевидения. Большой популярностью у слушателей тех лет пользовалась передача «Поет Сажида Ахметова». О молодой исполнительнице писали в журналах, газетах, приглашали ее на гастроли. Она выступала в составе молодежной делегации в Прибалтике, Киргизской ССР и в других республиках. Особенно памятными были выступления в 1959-м вместе с другими молодыми казахстанскими исполнителями на крейсере «Киров» в Ленинграде и в 1960-м в Кремлевском Дворце съездов в Москве. Сохранились теплые воспоминания о концертах в Звездном городке перед космонавтами.

Сажида Шайхиевна регулярно озвучивала спектакли на Казахском радио. Одна из ее ярких работ – исполнение песен Айгерим в радиоспектакле «Путь Абая». Репертуар певицы всегда был разнообразным. Известные композиторы приносили ей новые сочинения. Певица, бывало, ночами разучивала произведения, которые впоследствии вошли в золотой фонд Казахского радио. Для нее писали Н. Тлендиев, А. Бейсеуов, Б. Байкадамов, А. Еспаев, С. Мухамеджанов, М. Сагатов.

Сажида Шайхиевна не раз с трепетом вспоминала такой эпизод: «Однажды, когда я училась в ЖенПИ и жила в общежитии, мне сообщили, что пришел какой-то молодой человек и ищет Сажиду Ахметову. Просит выйти на вахту. Это было в 9 часов утра в воскресенье. Я немного удивилась, мол, кто беспокоит в выходной день. А когда спустилась, передо мной стоял сам Шамши Калдая­ков. Так началось наше долгое творческое сотрудничество. В руках молодого, но уже известного в то время композитора были только что написанные ноты песни «Ақмаңдайлым» с надписью «Дорогая Сажида! Желаю отличных успехов всегда!». С моим концертмейс­тером Натальей Борисовой мы записали эту красивую песню на радио. Позже Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила грамплас­тинку, и «Ақмаңдайлым» стала популярной».

Природный самородок без специального музыкального образования Сажида Ахметова пела на уровне с профессионалами вокального искусства. В известном фильме «Гаухартас» («Храни свою звезду», «Казахфильм», 1975), вошедшем в золотую коллекцию казахского кино, Сажида исполнила все песни так душевно и профессионально, что до сих пор многие считают, что их поет Бибигуль Тулегенова. Важно отметить, что этот фильм обязан своей популярностью не только сценарию Дулата Исабекова и режиссуре Шарипа Бейсембае­ва, не только актерской игре Амины Умурзаковой и Каукена Кенжетаева. На протяжении всего фильма Салтанат – героиня Жанны Куанышевой – поет чисто и вдохновенно голосом Сажиды Ахметовой. Однако, к сожалению, в титрах певица не упомянута.

Сажида Ахметова была удос­тое­на аттестационным дипломом вокалиста Министерства культуры СССР и многочисленными почетными грамотами. За высокое исполнительское мас­терство награждена значком «За отличную работу» Министерства культуры СССР, дипломом первой степени Министерства культуры Казахской ССР и Совета профессиональных союзов Казахской ССР, другими наградами. Все ее песни вошли в золотой фонд Казахского радио. Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» в советское время выпустила 5 дисков с ее песнями.

О Сажиде Ахметовой писали такие известные писатели и журналисты, как Шерхан Муртаза, Ануарбек Дуйсенбиев, Максутбек Майчекин, Балгабек Кыдырбекулы, Жубан Молдагалиев, Кулипан Жунусова, профессор Алматинской консерватории Бекен Жилисбаев.

Наряду с творческой деятельностью Сажида Ахметова 37 лет посвятила работе педагога, защитила кандидатскую диссертацию. Она автор 5 учебных пособий и монографии «Историческое краеведение Казахстана». Студенты всегда уважали Сажиду-апай за внутреннюю дисциплину, содержательные лекции и заботливое отношение.

Сажида Шайхиевна всегда считала себя счастливым человеком. Песня окрыляла ее всю жизнь! Долгие годы семейной жизни с любимым супругом Елеусином Кайназаровым, а также любовь к трем дочерям, внукам и правнукам вдохновляли и радовали ее. С песней в душе в возрасте 80 лет Сажида Ахметова покинула этот мир в апреле нынешнего года. Ее редкий исполнительский дар навсегда останется в сокровищнице казахского песенного искусства.