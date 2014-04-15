Культура

Окрыленные песней

«Жас канат» успел «обрасти» традициями – это посадка деревьев, экскурсии, встречи со звездами казахстанского искусства, оригинальная церемония жеребьевки… Есть у него и свой гимн, который исполняют все участники.

На финал в Астану прибыли 14 конкурсантов из 12 городов. Молодежь репетировала, «обживала» сцену под руководством неизменных руководителей конкурса – генерального продюсера Мурата Иргалиева и режиссера Александра Пономарева, а в перерывах успела посетить Музей Первого Президента, Назарбаев центр, океанариум, театр Astana Opera и пообщаться с его генеральным директором Толегеном Мухамеджановым. А жеребьевка происходила на 97-метровой высоте монумента «Астана – Байтерек». Строгое жюри в составе Мурата Кусаинова, Раисы Мусаходжаевой, Абзала Мухитдинова, Юрия Аравина, Майры Даулетбак, Бахыт Шадаевой и других знаменитостей возглавил композитор Кенес Дуйсекеев.

Молодежь всегда радует своей открытостью и буйством фантазии. Приятно удивляло разнообразие репертуара. Батыржан Багдат (Астана) предложил вниманию судей и слушателей премьеру песни, Шокан Абдихан из Кызылорды сам выступил автором слов и музыки. Нурсултан Карабалиев из Приуралья исполнил песню из репертуара эпатажной певицы Леди Гаги, а семейчанка Алия Аукенова – из репертуара Яны. Но превалировала, конечно, музыка казахстанских композиторов. 

Выступление астанинца Эльдара Омарова стало настоящим шоу – это были теат­рализованные, сюжетные номера. Он играл голосом на манер тирольского йодля, порадовал широким диапазоном и в результате завоевал «Золотое крыло». И только тут выяснилось, что Эльдар – самоучка и поет в ресторане. Но публика принимала его восторженно. Теперь можно смело утверждать, что этот парень не самоучка, а настоящий самородок. История музыки знает множество примеров, когда великими певцами становились люди, которые так же зарабатывали нелегкий свой хлеб – от шансонье Аристида Брюана до первого русского барда Александра Вертинского. Эльдар – студент колледжа бизнеса и экономики, но по окончании его мечтает учиться вокалу. И первый шаг на этом пути он уже сделал: победитель республиканского конкурса имеет преимущество при поступлении в Казахский национальный университет искусств. Серебряным призером стал Нурсултан Карабалиев из Уральска, а «Бронзовое крыло» вознес над головой еще один астанинец – Батыржан Багдат.

Как сказала самая юная конкурсантка конкурса из Талдыкоргана 15-летняя Рухия Байдукенова, выход в финал и приезд в Астану – это уже победа, ведь заявок было больше ста, а она вошла в шестерку лучших. Так что все участники «Жас каната» разъехались окрыленными.

Бектур КАДЫРОВ

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

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