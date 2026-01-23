Знаменитый вуз, который ранее не открывал представительства за рубежом, намерен наладить тесное сотрудничество с отечественной академической средой и совместно реализовывать научные проекты в рамках Оксфордского хаба в Астане

Фото: studylab.ru

В Казахстане появится исследовательский институт Оксфордского университета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В этом году в Казахстане начнет работу Оксфордский хаб. В планах – партнерство с 32 колледжами и почти 100 институтами британского университета, а также работа над научными проектами.

– В Астане будет создана площадка для обмена опытом, обучения, консалтинга и совместных научных проектов. Это, по сути, один из самых значимых результатов за последние три с половиной года. Впервые в истории Оксфорда! Университет ранее не открывал филиалы или подобные центры за рубежом, - отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Кроме того, расширяется сотрудничество с международной онлайн-платформой Coursera. В рамках совместного проекта с бизнес-школой казахстанские студенты из 95 университетов получат доступ к новейшим курсам по искусственному интеллекту, управлению технологиями и блокчейну.

– Мы стремимся к реальному эффекту в Казахстане: поддержать студентов на их образовательном пути, предлагая материалы, дополнительные знания, инсайты и исследования, которые дополняют академическую базу региона. Мы с нетерпением ждем начала этой работы, - говорит исполнительный директор бизнес-школы Oxford Saïd Online Кэролайн Уильямс.

На встрече стороны также обсудили сотрудничество в рамках отечественной программы AI-Sana, направленной на развитие навыков студентов в сфере искусственного интеллекта. Отдельное внимание было уделено вопросам научных стажировок в Оксфордском университете для казахстанских ученых, обучающихся по программе «Болашак».

– Оксфордский университет у нас сейчас как один из важных партнеров. Попасть сюда очень сложно. Именно налаживание таких прямых связей позволяет нам сузить дистанцию и направлять сюда лучших наших ученых, - отмечает председатель правления АО «Центр международных программ» Адиль Кусманов.

Оксфорд — один из старейших университетов мира, основанный в XI веке. Это не только учебное заведение, но и крупный научно-исследовательский центр, который доминирует в мировых рейтингах. Ожидается, что совместное сотрудничество поможет казахстанским вузам укрепить позиции на международном уровне.