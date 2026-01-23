Оксфордский хаб откроется в Астане

Образование,Столица
99

Знаменитый вуз, который ранее не открывал представительства за рубежом, намерен наладить тесное сотрудничество с отечественной академической средой и совместно реализовывать научные проекты в рамках Оксфордского хаба в Астане

Фото: studylab.ru

В Казахстане появится исследовательский институт Оксфордского университета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В этом году в Казахстане начнет работу Оксфордский хаб. В планах – партнерство с 32 колледжами и почти 100 институтами британского университета, а также работа над научными проектами.

– В Астане будет создана площадка для обмена опытом, обучения, консалтинга и совместных научных проектов. Это, по сути, один из самых значимых результатов за последние три с половиной года. Впервые в истории Оксфорда! Университет ранее не открывал филиалы или подобные центры за рубежом, - отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Кроме того, расширяется сотрудничество с международной онлайн-платформой Coursera. В рамках совместного проекта с бизнес-школой казахстанские студенты из 95 университетов получат доступ к новейшим курсам по искусственному интеллекту, управлению технологиями и блокчейну.

– Мы стремимся к реальному эффекту в Казахстане: поддержать студентов на их образовательном пути, предлагая материалы, дополнительные знания, инсайты и исследования, которые дополняют академическую базу региона. Мы с нетерпением ждем начала этой работы, - говорит исполнительный директор бизнес-школы Oxford Saïd Online Кэролайн Уильямс.

На встрече стороны также обсудили сотрудничество в рамках отечественной программы AI-Sana, направленной на развитие навыков студентов в сфере искусственного интеллекта. Отдельное внимание было уделено вопросам научных стажировок в Оксфордском университете для казахстанских ученых, обучающихся по программе «Болашак».

– Оксфордский университет у нас сейчас как один из важных партнеров. Попасть сюда очень сложно. Именно налаживание таких прямых связей позволяет нам сузить дистанцию и направлять сюда лучших наших ученых, - отмечает председатель правления АО «Центр международных программ» Адиль Кусманов.

Оксфорд — один из старейших университетов мира, основанный в XI веке. Это не только учебное заведение, но и крупный научно-исследовательский центр, который доминирует в мировых рейтингах. Ожидается, что совместное сотрудничество поможет казахстанским вузам укрепить позиции на международном уровне.

 

#Астана #хаб #ВУЗ #Оксфорд

Популярное

Все
Мелодия для саза, домбры и балалайки
Есть условия, будут и результаты
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
На конвейере – айран и творожный десерт
Курултай как точка отсчета
Библиотеки за год зафиксировали 57 млн посещений
Незыблемая основа общественной консолидации
Клятва друзей
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Путь к обществу равных возможностей
Лоси, архары, лисы и даже… олень
Платье за минус один килограмм
Мы все в ответе!
Бочу отличали «легкие» ноги
Дорвались до святого
Влекут народ к себе юга…
Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
Заряд бодрости – из проруби
На личном примере
Комиксы помогают изучать язык
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Дипломам открывают границы
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Январская свекла поспеет в апреле
В Астане прошли крещенские купания
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Победителей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» наградили в Аста…
В крепкой связке с производством
Казахстан присоединился к первой международной когорте Open…
Премьер поручил ввести мораторий на размещение госзаказа во…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]