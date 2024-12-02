Оксфордский словарь выбрал существительное года

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Оксфордский словарь английского языка выбрал существительное года путем общественного голосования, им стало выражение «брейнрот» (brain rot), говорится в сообщении на сайте издательского отдела Оксфордского университета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Понятие brain rot (дословно «разложение мозга») - это сленговый термин, который сам Оксфордский словарь определяет как «предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, главным образом рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материалов (в настоящее время в особенности онлайн-контента), которые считаются тривиальными или не требуют усилий».

На странице конкурса говорится, что впервые использование слова было зафиксировано в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу». Отмечается, что за год (с 2023 по 2024 гг) частота использования выражения выросла на 230% - слово используют, чтобы выразить озабоченность последствиями чрезмерного потребления низкокачественного онлайн-контента, особенно в социальных сетях.

В голосовании приняли участие более 37 тысяч человек. В шорт-лист также вошли слова «демьюр» (demure, сдержанный), «динамичное ценообразование» (dynamic pricing), «лор» (lore, совокупность знаний о чем-либо), «ромэнтези» (romantasy, романтическое фэнтези), а также «слоп» (slop, низкокачественный материал в интернете, сгенерированный искусственным интеллектом).

В 2023 году Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования, им стало выражение на сленге «режим гоблина». Понятие goblin mode («режим гоблина») словарь определяет как «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям».