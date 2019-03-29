Окунись в цветочный город

Шымкент сейчас находится в своей лучшей поре, буквально взорвавшись буйст­вом красок. Вдоль асфальтовых лент дорог, тротуаров и на клумбах вспыхнули яркие разноцветные узоры. Цветы раскрыли свои бутоны, потянувшись к солнцу, заставляя прохожих восклицать и восхищаться.Несколько лет назад веточку цитварной полыни на гербе Шымкента заменил тюльпан. Новый символ пришелся горожанам по душе. Оценили жители и тюльпановое разноцветье, которое ранней весной приходит на смену зимней серости. К его созданию прикладывают руку не только озеленители, но и дизайнеры, разрабатывающие эскизы будущих клумб на бумаге. В итоге получается восхитительное зрелище, не любоваться которым просто невозможно. Что и делают в одиночку и семьями, с друзья­ми и коллегами по работе шымкент­цы, устраивая фотосессии на фоне разноцветных узоров, чтобы запечатлеть удивительные мгновения.Цветение тюльпанов недолгое, оно продлится пару-тройку недель. И это обстоятельство заставляет определенную часть горожан говорить о расточительности городских властей, выбрасывающих деньги на ветер, ведь цветы – такая деталь городского пейзажа, которая не несет никакой утилитарной функ­ции. Отсюда и разговоры о пустой трате денег.Действительно, цветник – зат­ратное дело и непростое, но результат всегда радует. Всегда! Их главное назначение – сделать город неповторимым и радующим глаз. К тому же еще в древности психологи заметили влияние определенного сочетания цветов на человека.Клумбы в массе своей исчезли с карты города в начале 90-х годов. Их под бизнес приспособили наиболее предприимчивые жители, построив на сущих клочках земли коммерчес­кие объекты, превратив Шымкент в урбанистические бетонные джунгли. Возвращение цветочного изобилия состоялось более 10 лет назад.Аким области Умирзак Шукеев принял тогда решение разбить клумбы и высадить вдоль дорог десятки тысяч петуний.С тех самых пор город с весны до осени благоухает цветами. Берусь утверждать, что ранняя весна – лучшее время для путешествия в Шымкент. Сюда стоит ехать хотя бы за яркими впечатлениями и букетом эмоций, которые в состоянии обеспечить созерцание тюльпанов и изумрудной зелени травы. Тем более что на севере нашей большой страны еще не до конца растаяли снежные сугробы.Цветочный город гарантирует зрелище сродни тому, что ежегодно наблюдают японцы, а вместе с ними тысячи туристов, съезжающихся со всего мира, чтобы любоваться цветением сакуры. Точно так же у Шымкента есть все шансы стать цветущим раем по примеру Гамбурга, в саду георгинов которого с июня и до первых осенних заморозков цветут тысячи кустов нескольких сот сортов аристократов сада, каковыми по праву считаются георгины.Бывая в разных городах, каждый человек делает свой вывод о том, насколько в нем комфортно и уютно, приятно гулять его улицами или хочется поскорей покинуть. Чем нарядней и разнообразней цветочное убранство города, тем более радостно он воспринимается.Цветы стали одной из достопримечательностей Шымкента. Рукотворная красота создает положительный психологический климат, в состоянии обеспечить хорошее настроение, заставив прохожего улыбнуться. Просто так. Без повода. Потому что на дворе – весна, время надежд и перемен, ярких красок и путешествий.