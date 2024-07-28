Олимпиада: результаты первого дня

На старте Игр в Париже Казахстан завоевал две медали, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорт РК

Лидер национальной сборной по дзюдо Елдос Сметов (60 кг) стал олимпийским чемпионом и выиграл первое «золото». В копилке Казахстана - это первая медаль высшей пробы в истории дзюдо.

Сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала «бронзу». Казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Александр Ле завоевали медали со стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных команд.

Казахстанец Владислав Яковлев занял пятое место по академической гребле среди мужчин в своем первом заезде на Олимпийских играх в Париже, его время составляет 7:21:56 секунды.

В Париже состоялась квалификация в пулевой стрельбе из пневматического пистолета (10 метров). За выход в финал бился казахстанец Никита Чирюкин, однако ему не удалось пройти в финал. В стартовом раунде он занял 15 место.

Ирина Юнусметова не смогла пробиться в финал по пулевой стрельбе , заняв 11 место.

Дзюдоистка Абиба Абужакинова проиграла Таре Бабулфат (Швеция) в поединке за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже.

Казахстанский велогонщик Евгений Федоров выступил в финале индивидуальной гонки с раздельным стартом и занял 21-е место. Спортсмен преодолел дистанцию за 38:33.98.

Казахстанкий теннисист Александр Бублик сыграл в первом раунде одиночного разряда по теннису против американца Тэйлора Фрица и занял 25-е место.

Гимнасты Милад Карими и Нариман Курбанов вышли в финал Олимпийских игр. Курбанов по итогам квалификационного раунда занял шестое место, набрав 15.000 баллов. Милад Карими квалифицировался в индивидуальном многоборье. Гимнаст представит страну в финале вольных упражнений.

В 1/16 финала в весовой категории до 63,5 килограмма казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы сразился с испанцем Ойером Ибаррече Конде и одержал победу.

Лидер национальной сборной по настольному теннису Кирилл Герасименко обыграл соперника в первой игре на ОИ. Наш соотечественник победил чилийского атлета Николаса Бургоса. Счет 4-0.