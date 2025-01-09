Олимпийский чемпион Елдос Сметов встретился с солдатами Нацгвардии МВД РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Вместе с Елдосом Сметовым на встречу прибыли его тренер Галымжан Жылгелдиев и заместитель председателя общественного объединения спортивного общества «Динамо» Жамбылской области Жомарт Ыскак.

На встрече в свободном формате именитый дзюдоист поделился своим опытом в спорте. Мероприятие получилось насыщенным и носило воспитательный характер. Военнослужащий Центра подготовки Спортивной команды Национальной гвардии МВД РК майор Елдос Сметов рассказал военнослужащим о своем пути в спорте – от начала карьеры до сегодняшних дней. Он подчеркнул, что основными принципами достижения успеха являются дисциплина, трудолюбие и настойчивость.

– Перед вами стоят большие цели, и чтобы их достичь, нужно преодолеть все жизненные трудности и испытания. Любой человек, добившийся успеха, никогда не достигал его лёгким путём. Я это говорю, исходя из собственного опыта. Все результаты – это плоды упорного труда, – отметил олимпийский чемпион.

Во время мероприятия почетный гость продемонстрировал уникальные приёмы дзюдо. Молодые военнослужащие внимательно следили за каждым движением спортсмена, что ещё больше усилило их интерес к спорту. Солдаты также задали чемпиону интересующие их вопросы и получили ценные советы.

После этого выступил тренер Галымжан Жылгелдиев, который подчеркнул огромный труд и стремление Елдоса на пути к победе.

– Наша земля, подарившая миру легендарного Жаксылыка Ушкемпирова, вновь вписала свое имя в историю спорта. Новый олимпийский чемпион по дзюдо – яркое подтверждение того, что спортивный дух и стремление к победе у нас в крови. Его успех – это не просто золотая медаль, а вдохновение для будущих поколений спортсменов, – сказал тренер.

Председатель общественного объединения спортивного общества «Динамо» Жомарт Ыскак рассказал о значении спорта и дисциплины в воспитании молодого поколения и подчеркнул важность таких мероприятий, направленных на формирование патриотического духа у молодёжи.

В завершение встречи гостям были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Гвардейцы сделали совместное фото с чемпионом и получили его автографы.

Стоит отметить, что до начала соревнований в Париже у майора Сметова уже было две олимпийские медали: серебряная - Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовая - из Токио 2020.