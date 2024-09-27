Олимпийский призер Назым Кызайбай станет членом жюри конкурса красоты

Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года вошла в состав жюри конкурса красоты в Караганде, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram/nazym_kyzaibay09

По информации Казахстанской федерации бокса, спортсменка уже прибыла в Караганду и помогает участницам.

Финал конкурса пройдет 27 сентября на сцене Дворца культуры горняков.

Назым Кызайбай стала единственной казахстанской боксершей, завоевавшей бронзовую медаль Олимпийских игр - 2024. Спортсменка также является двукратной чемпионкой мира (2014, 2016) по боксу среди любителей.

Среди мужчин серебряным призером ОИ в Париже стал боксер полутяжелого веса Нурбек Оралбай.