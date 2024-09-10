Олжас Бектенов встретился с губернатором Новгородской области РФ

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с губернатором Новгородской области Российской Федерации Андреем Никитиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной, сельскохозяйственной сферах.

Делегация Новгородской области в рамках рабочей поездки посетила область Ұлытау, где гости ознакомились с промышленным потенциалом региона. Был посещен историко-культурный комплекс «Жошы хан», построенный по поручению президента Казахстана. В этом году исполнилось 800 лет с момента образования Улуса Жошы.

Товарооборот регионов Казахстана с Новгородской областью РФ за 6 месяцев 2024 года составил $19,2 млн.