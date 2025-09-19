Участие также приняли представители международного бизнес-сообщества и дипломатического корпуса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены вопросы внедрения цифровых решений в торговой сфере с учетом задач, поставленных в Послании Президента по модернизации экономики на основе цифровизации и искусственного интеллекта. В частности, обсуждены меры по развитию системы цифровой маркировки потребительских товаров.

В настоящее время в Казахстане созданы условия для внедрения маркировки: утвержден перечень подлежащих маркировке товаров и сроки их поэтапного ввода в рамках Национального плана развития до 2029 года. Кроме того, разрабатывается Концепция торговой политики до 2030 года с определением ключевых направлений и целевых индикаторов.

По данным Министерства торговли и интеграции, обязательная маркировка введена для трех товарных групп. Мера уже показала свою эффективность: по табачной продукции поступления в бюджет выросли в 1,5 раза, по обуви – в 3 раза, по лекарствам – в 1,8 раз. Также за счет маркировки выросла эффективность выявления нелегальной табачной продукции более чем в 6 раз: с 2 млрд тенге в 2022 году до 12,8 млрд тенге в 2024 году. При этом влияние на конечную стоимость минимально – менее 1% от цены товара.

Участники встречи поделились мнениями о проводимой в Казахстане экономической и цифровой реформах.

Временная исполняющая обязанности заместителя главы миссии США в РК Виктория Джастин Санчес положительно отметила стремление Казахстана повысить уровень защиты потребителей и противодействовать незаконной торговле.

Посол Европейского Союза в Казахстане Алешка Симкич подчеркнула, что для укрепления доверия инвесторов важно внедрять систему цифровой маркировки постепенно, чтобы минимизировать издержки бизнеса и сохранять предсказуемый деловой климат.

Также на важность поэтапного внедрения обратил внимание генеральный директор Efes Kazakhstan Эртан Курт, а генеральный директор дистрибьюторской компании Procter&Gamble Андрей Башкиров отметил необходимость учета в этом вопросе опыта других стран.

С комментариями по поднятым вопросам выступил вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов. Внедрение маркировки сопровождается анализом влияния на бизнес, при этом результатом является не только защита внутреннего рынка от контрафактной и поддельной продукции, но и создание новых возможностей для роста конкурентоспособности отечественных производителей и расширения экспорта. Цифровая маркировка – это инструмент устойчивого развития рынка, повышающий доверие потребителей, прозрачность цепочек поставок и эффективность государственного регулирования.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул приверженность Казахстана к открытости и предсказуемости в части привлечения долгосрочных инвестиций. Правительство намерено расширять производственные мощности, повышать уровень локализации и углублять цифровую трансформацию экономики страны. Развитие системы цифровой маркировки товаров в свою очередь рассматривается как один из ключевых инструментов повышения прозрачности рынка, защиты прав потребителей и снижения доли теневой экономики в ВВП (показатель снизился с 23% в 2019 году и до 16% в 2025 году).

При этом руководитель Правительства поручил заинтересованным государственным органам дополнительно изучить поднимаемые бизнесом вопросы и принять все необходимые меры для обеспечения безболезненного внедрения маркировки товаров.