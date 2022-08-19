Он был легендой

Давно уже нет в живых этого человека, но он остается в памяти старшего поколения жителей Курчума, других сел района.

Учитель из Новгорода

Вся жизнь Мстислава Анатолье­вича Кушникова была наполнена столькими яркими событиями и таким беззаветным служением ставшей ему родной казахстанской земле, что этот оставленный след невозможно вычеркнуть из страниц истории, а значит, и людской памяти.

Иначе как удивительной судьбу Мстислава Кушникова не назовешь. В Курчуме (в то время село называлось Кумашкино) он оказался в 1938 году после окончания Новгородского государственного учительского института. Вместе с ним приехала и жена, по некоторым сведениям, она до этого была оперной певицей.

За плечами учителя русского языка и литературы были годы раннего детства, проведенные в Новгороде, а затем – в казачьей станице на Тереке, служба юнгой на корабле Балтийского флота, работа оперативным сотрудником в уголовном розыске тогдашнего Петрограда, ныне Санкт-Петербурга.

Будучи на службе, успевал заниматься и творчеством: писал и печатал в различных изданиях стихи, руководил на общественных началах ансамблем песни и танца, учился в институте истории искусств, наконец, занимался боксом и борьбой.

Вот еще интересные факты: учился с будущей поэтессой Ольгой Берггольц, был хорошо знаком с поэтом Николаем Клюевым, с женой поэта Александра Блока, а также целым рядом известных литераторов страны.

После жизни в Петрограде были годы службы в кавалерийских частях на Тереке, затем в респуб­ликах Средней Азии. Следующая страница биографии – учеба в Новгородском государственном учительском институте. И здесь проявляется неуемный характер Кушникова. В сезон летних каникул он отправляется в научную экспе­дицию на советско-афганскую границу, занимается организацией хоров, участвует в археологических раскопках в Новгороде. Затем – выпуск из института с получением диплома учителя и путь в далекий Казахстан.

Приступив к работе в Курчумской средней школе учителем русского языка и литературы, Мстислав Анатольевич с головой уходит в работу и общественную жизнь. Старается заинтересовать учеников своим предметом, зажечь в них тягу к чтению и знаниям. И это находит отклик, приносит результаты.

Однако спустя три года после приезда в Курчум началась Великая Отечественная война. Мстислав Кушников, как и сотни его односельчан, был призван на фронт. Служить ему довелось в кавалерийском корпусе, которым командовал легендарный генерал Исса Плиев.

Судьба оказалась благосклонной к солдату из Курчума: он благополучно вернулся с войны с наградами на груди за воинскую доблесть. Фронтовика приняли на работу в качестве литературного сотрудника газеты «Большевик Алтая» (ныне – «Рудный Алтай»). Затем назначили директором театра кукол при отделе искусств областного исполнительного комитета Восточно-Казахстанской области. Но спустя время он вернулся в ставший ему родным Курчум на учительскую работу.

Детская страна с седым капитаном

Вновь школа, уроки русского языка и литературы. Как известно, в послевоенное время в сельской местности педагогических кадров не хватало, и этого человека направляют для укрепления школ тогдашних сел Маралихи, Сергеевки, Аксуата, Алексеевки. Приходилось трудиться и в соседнем Самарском районе. В 1956 году его назначили директором районного Дома пионеров.

На этой работе Мстислав Анатолье­вич раскрылся как талантливый организатор. Он буквально фонтанировал новыми идеями и, что очень важно, претворял их в жизнь. При нем в Доме пионеров были организованы занятия по боксу и борьбе, которые директор вел лично. Секции посещают десятки местных ребятишек. О Кушникове-тренере говорят победы и достижения его учеников. Среди них был чемпион Балтийского флота, победитель рингов Москвы и других городов СССР, чемпион Казахстана по қазақ күресi, другие спортсмены.

Детищем неутомимого организатора стал первый в истории района клуб собаководства. В нем занималось более 200 мальчишек и девчонок. Еще неутомимым энтузиастом в районе были созданы футбольные команды.

Вот что пишет об этом писатель Евгений Курдаков, который был лично знаком с Кушниковым:

«…Помню парад перед Домом пионеров: 200 мальчишек и девчонок в отглаженной форме ведут «у ноги» 200 служебных овчарок. Это было очередное увлечение учителя русского языка Кушникова. Он устраивал и районные выставки служебного собаководства (приезжали даже представители из Алма-Аты), торжественные передачи собак, выращенных ребятишками, в дар пограничникам».

При Доме пионеров был организован детский ансамбль пес­ни и танца. Директор старается привлекать в кружки и секции трудных подростков. Он же организует народную дружину, которая помогает тогдашней милиции поддерживать общественный порядок. Появление дружинников с повязками отрезвляло даже самых отъявленных хулиганов. Водил ребят в походы. Добирались до верховьев реки Курчум, что высоко в горах. Побывали и на заповедном сейчас озере Маркаколь.

Одним из главных пунктов прог­раммы в этих походах было изу­чение флоры и фауны, истории родного края. Для уроженца далекого Новгорода край, в котором он прожил почти полвека, стал родным, и он начал собирать материалы по его истории. Позже увлечение для души перерастет в нечто большее: Кушников берется за создание в Курчуме краеведчес­кого музея. И это в пенсионном возрасте, когда энтузиасту уже перевалило за 70…

Музей

Начинал со сбора первых экспонатов. Их несли отовсюду дети и взрослые. Для хранения первого фонда выделили небольшое помещение в районной библиотеке. Директором, научным сотрудником и смотрителем в одном лице был Мстислав Анатольевич. Поз­же музей переедет в отдельное здание.

Из рассказа Евгения Курдакова: «В селе Курчум работает народный музей. Как войдете, увидите высокого мужчину в кубанке с алым верхом. Так и хочется у него спросить: «А где ваша сабля?» Пожалуйста, вот она, под стеклом витрины, ибо общественный директор Курчумского музея Мстислав Анатольевич Кушников в свое время сражался в прославленной кавалерийской части генерала Плиева. А еще раньше служил в ленинградском угрозыске, ловил бандитов, боролся с беспризорщиной….

Музей как музей. Есть в нем картины о подвигах древних батыров, ибо учитель русского языка и литературы Кушников долго интересовался легендами и сказаниями земли, на которой поселился после Отечественной. Есть в музее окаменевшие кости вымерших доисторических животных – Мстислав Анатольевич вместе со своими учениками и в палеонтологию вникал. Есть собрание старинных монет – не забывали в школе и про нумизматику.

То, что касается Гражданской и Отечественной войн, собирали красные следопыты во главе все с тем же вездесущим Мстиславом Анатольевичем: ребячьи отряды поднимались в самые верховья Курчума на перевал Сарымсакты, ловили в озере Маркаколь редкую рыбу – ускуча, разводили костры у снежных вершин. Встречались и переписывались с бывшими боевыми командирами, солдатами.

Немало любопытного в курчумском музее, но самое интересное и удивительное – не экспонаты, а этот семидесятилетний с большим гаком учитель с повадками двадцатилетнего парня – Кушников. Я встречался с ним и десять, и пятнадцать лет назад – каждый раз Мстислав Анатольевич огорошивал каким-нибудь новым своим увлечением, которым он увлекал комсомольцев, пионеров и самых отчаянных сорванцов».

По имеющейся информации, среди учеников Мстислава Кушникова были: министр внутренних дел нашей республики Андрей Платаев, секретарь обкома партии Зарыпкан Даукеев, вице-адмирал флота Иван Гусынин, военный прокурор Москвы Александр Воликов и другие. Впрочем, независимо от социального положения, которого добились его ученики, с собой они взяли во взрослую жизнь уроки добра, милосердия, любви к родной земле и братьям нашим меньшим, которые преподал им их учитель.

Человека, перешагнувшего порог курчумского музея, встречает портрет Кушникова на стене с надписью о том, что он является создателем данного музея. И эта деталь является вполне уместной и справедливой: вклад этого человека не переоценить. В настоящее время в созданном им собрании экспонатов числится 5 280 фондовых единиц хранения. Из них 2 765 являются основными, их большая часть в экспозиции, 2 515 отнесены к научно-вспомогательным.

Посетитель попадает сначала в зал флоры и фауны Курчумского района. Здесь можно увидеть чучела медведей, волка барсука, лисицы, росомахи, многочисленных птиц. Под стеклом стеллажей – десятки различных видов насекомых. Далее попадаешь в зал, посвященный Великой Отечест­венной войне и советскому перио­ду. Поэтому часть экспозиции составляют вещи фронтовиков, письма и фотографии. Здесь же знаменитая кубанка Кушникова и боксерские перчатки. Есть много экспонатов, связанных с известными личностями, исторические документы. В третьем зале этнографии можно увидеть полное убранство казахской юрты со старинными предметами быта, в числе которых утварь, напольные сырмаки. На стенах стилизованного жилища кочевников висит их оружие. В этом же зале находятся артефакты, рассказывающие о русских переселенцах, которые добрались до этих мест в начале минувшего века: крестьянский плуг, книги на старославянском языке, берестяная посуда, русские лапти и многое другое.

Курчумцы любят и дорожат своим музеем, с большим интересом знакомятся с ним и гости. О чем мечтал основатель музея, сбылось. Людям, знавшим его лично, Кушников вспоминается в неизменной кубанке на голове, попыхивающий папиросой и с доброй улыбкой на лице. Человеком светлой, бескорыстной души, каждый день жизни которого был наполнен служением людям.