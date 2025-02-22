Он жизнь свою Отчизне посвятил

По словам президента Международного фонда Д. А. Кунаева Эльдара Кунаева, это второй том многотомного издания о жизни и деятельности выдающегося политического и государственного деятеля. В книге содержатся уникальные архивные документы, отражающие события в нашей республике с 1946 по 1955 год, многие из них публикуются впервые.

Чем дальше от нас уходит то время, тем отчетливее мы понимаем, насколько велик был вклад Динмухамеда Ахмедовича в развитие ­Казахстана. Не зря говорят, что все познается в сравнении, в том числе и политика как искусство возможного. Динмухамед Кунаев искренне любил свою страну, хотел видеть ее сильным и процветающим государством. Только за первые семь лет его руководства экономический потенциал Казахстана удвоился, а промышленность дала продукции больше, чем за все годы со дня образования республики.

С небольшими интервалами Кунаев проработал 25 лет в должности Первого секретаря ЦК КП Казахстана. Дваж­ды назначался Председателем Совета Министров КазССР, более двадцати лет находился в составе Политбюро ЦК КПСС.

– Динмухамед Ахмедович внес значительный вклад в социально-экономичес­кое и культурное развитие Казахстана, – говорит ведущий научный сотрудник Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Валерий Жандаулетов. – В годы его руководства страной строились новые города, заводы и фабрики, вводились в строй такие гиганты промышленности, как Павлодарско-Екибастузский топливно-энергетический комплекс, Карагандинская ГРЭС-2, Бухтарминская ГЭС в Восточном Казахстане, Павлодарский тракторный завод. Были освоены мангистауские неф­тяные месторождения, начались добыча и производство титана, магния, синтетического каучука, быстрыми темпами развивалась наука, создавались свои научные школы и направления. Не случайно Кунаев был трижды Героем Социалистического Труда, награж­ден восемью орденами Ленина.

Документы, включенные в книгу, рассказывают о деятельности Кунаева на посту президента Академии наук Казахской ССР, на эту должность он был избран в апреле 1952 года.

– Динмухамед Ахмедович много сделал как организатор науки. Он и сам был талантливым ученым, – рассказывает директор Музея М. О. Ауэ­зова Диар Кунаев. – Читая книгу, вы можете увидеть, как в сухих строках архивных документов четко прослеживается пульс того времени, которое было наполнено энергией созидания, верой в лучшее будущее.

Экс-президент НАН РК Мурат Журинов особо отметил необы­чайную широту взглядов и вопросов, которыми занимался Динмухамед Кунаев как руководитель академии.

– Достаточно взглянуть на оглавление книги, чтобы понять: он вникал буквально во все, что происходило в стране, он не занимался только наукой, которую намеревался вывести на передовые рубежи, его волновали и другие проблемы. Например, развитие сельского хозяйства, строительство, производство электроэнергии и, конечно, его любимая геология, – говорит Мурат Журинов. – Для него не было мелочей. Вот, скажем, постановление Президиума Академии наук Казахской ССР № 45 от 2 июля 1952 года «О фельетоне «Приключения ящера» в газете «Комсомольская правда» от 20 июля 1952 года, в котором говорилось о небрежно проведенных раскопках скелета плезиазавра, найденного в поселке Щучкино. Кунаев распорядился направить туда специальную экспедицию сотрудников Института зоологии, чтобы ценная находка досконально была изучена специалистами. Казалось бы, у президента академии есть более важные дела, чем проверять достоверность газетной заметки, но Динмухамед Ахмедович во всем стремился дойти до самой сути.

А еще все выступающие на презентации отмечали, насколько уважительно Динмухамед Ахмедович относился ко всем, независимо от чинов и рангов. Очень хорошо разбирался в людях. Всегда был корректен. Сейчас трудно в это поверить, но зачастую он пешком ходил на работу, запросто заходил в магазины, разговаривал с продавцами и покупателями. Улицы тогда не перекрывали, усиленная охрана у него появилась позже, но он этого не любил.

Вспомнили и такой случай. Однажды Кунаев приехал в Баканас на встречу с избирателями. В поездке его сопровож­дали председатель горисполкома и секре­тарь горкома. Ехали все в одной машине – ЗИМе. Когда проезжали мимо хлебного магазина, Кунаев спрашивает председателя горисполкома: «Какой здесь ассортимент хлеба?» Тот отвечает, что хлеб семи наименований поступает из Алма-Аты без перебоев. На что Динмухамед Ахмедович сказал: «Давайте посмотрим».

Остановились, зашли в магазин, там стоит очередь, а хлеба нет. Кунаев спросил, часто ли бывают такие перебои. Один мужчина сказал: «У нас дорога плохая, в распутицу проехать невозможно, вот и сидим без хлеба». Кунаев ответил: «Не беспокойтесь, дорога у вас будет». Когда он вернулся в Алма-Ату, вызвал к себе министра автомобильных дорог Гончарова... Через два месяца была проложена отличная асфальтированная дорога.

В свободное время, которого у него было немного, Динмухамед Ахмедович любил гулять, много читал, у него была прекрасная библиотека – более двух тысяч книг. Поразительно, но он успевал следить за всеми книжными новинками. Ценил настоящую дружбу.

За годы его работы были не только победы, но, вероятно, и ошибки. Но каким бы ни был его путь – это наша общая история, в которую вплетены судьбы миллионов людей, и уже поэтому ее нельзя нам забывать.