Они сошлись…

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Людмила Макаренко

Талант и тенге, история денежных отношений и чистота высокого искусства… Организаторы танцевального фестиваля Freedom Ballet показали, как совмещается, казалось бы, несовместимое.

фото Юрия Беккера

Между первым и вторым фестивалем искусств, учрежденным финансовой корпорацией Freedom Holding Corp, прошло каких-нибудь полгода, но организаторам показалось, что такая частота крупных культурных событий вполне уместна и даже необходима.

Три дня в главных городах страны – Астане и Алматы проходил Freedom Ballet – праздник хореографии, на который были приглашены первые звезды мировых сцен: Государственного венского балета, Голландского национального балета, Баварского государственного балета, театров Сан-Карло, «Астана Балет» и Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

– Первый наш фестиваль посвящался весеннему празднику Наурыз, но еще одна важная дата этого года не могла остаться без внимания, – говорит председатель совета директоров Freedom Finans Global Сергей Лукьянов. – Недавно в Казахстане отмечалось 30-летие национальной валюты – тенге. Это знаковое событие не только для финансовой системы страны.

День рождения тенге – начало в одной из цепочек построения суверенности Казах­стана. Вместе с национальной валютой юбилей отмечали биржа КАSЕ, центральный депозитарий, государственный регулятор, брокерские и инвестиционные компании, возникшие на заре независимости.

За 14 лет своего существования Freedom Holding тоже выросла из скромного представительства в крупнейшую корпорацию, а ее интересы вышли за пределы финансовой отрасли.

– Наш первый фестиваль получил огромный положительный отклик, поэтому мы рады продолжить это начинание. Будучи социально ответственной компанией, считаем поддержку культуры важным делом, в том числе через реализацию подобных проектов, – добавил Сергей Лукьянов.

Пенки с балета

Данияр Шманов, продюсер Freedom Ballet, рассказывая о творческой составляющей фестиваля, выделил исключительную особенность его программы:

– До 90% номеров, которые увидят зрители, будут для них абсолютно новыми. Раньше их не показывали не только в Казахстане, но и на пространстве СНГ. Это па-де-де и адажио из классических балетов, представленные в постановочном авторстве, и лучшие номера современной хореографии.

На исполнение авторской хореографии, как правило, требуется разрешение держателей прав. Организаторам Freedom Ballet удалось подписать меморандумы с фондами-правообладателями и самими хореографами – постановщиками совре­менных танцевальных произведений.

Так, премьер и прима Государственного венского балета Алексей Попов и Киока Кимото смогли станцевать для алматинской публики знаменитое па-де-де из балета Минкуса «Дон Кихот» в постановочной версии самого Рудольфа Нуреева. Выдающийся танцор изобразил Базиля на основе собственных амбиций, пытаясь доказать, что танцовщик в балете не прислужник балерины, а фигура самоценная. Благодаря этому нуреевский спектакль получился необычным: броским, акцентированным на главного героя.

Не самый частый гость на сцене – балет Джоржа Баланчина «Драгоценности», он вообще долго оставался неизвестным широкой аудитории. Все та же интернациональная пара Попов – Кимото представила зрителям вторую из трех его частей – «Рубины» на музыку Игоря Стравинского, задорную, острую и игривую.

Чтобы увидеть работы знаменитого и титулованного постановщика-новатора Уэйна Макгрегора, почитателям современной хореографии пришлось бы добираться до Баварского государственного театра оперы и балета, с которым сотрудничает маэстро. Но Freedom Ballet решил эту проблему: его одноактный балет Kairos на музыку Антонио Вивальди в Алматы исполнили ведущие солисты театра из Мюнхена – Лауретта Саммерскейл и Йона Акоста.

В Казахстане впервые были представлены несколько постановок революционеров в мире хореографии – Ханса ван Минена, Дэвида Доусона, Ренато Дзанелла, Уильяма Форсайта и других гениев современности.

Да что говорить, адажио из балета «Спартак» Арама Хачатуряна после творческой переработки украинского хореографа Георгия Ковтуна «осовременилось» настолько, что заиграло новыми красками трагизма, чувственности и эмоциональности. Хотя, возможно, все дело в блистательном исполнении своих партий танцорами теат­ра «Астана Балет» Айнур Абилгазиной и Сундета Султанова.

Подарки всем!

Устроители фестиваля одновременно позаботились и о ценителях нетленной классики – они насладились исполнительским мастерством эталонного качества, и о тех, кому понятна и интересна ультрасовременная хореография.

Аршак Галумян, хореограф и солист Берлинского государственного балета, во второй раз приезжает на Freedom Ballet и снова с премьерой, точнее, с двумя. Его сольный танец My flow на музыку французского композитора Ибрахима Маалуфа выделился даже в ряду смелой неоклассики – уж слишком эффектным, свободным и чувственным он получился.

На выпуск другого премьерного номера у Аршака было всего шесть дней и пять ведущих солисток Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Необычная для репертуарного балетного театра танцевальная зарисовка не только успешно презентована – Entrеe открывала все три дня концертной программы, но и подарена автором коллективу к приближающемуся 90-летию КазНТОБ.

Гульжан Туткибаева, художественный руководитель балетной труппы театра, называет этот презент новым словом в истории своей труппы:

– Очень интересная современная хорео­графия. У нашего театра классическое направление, и это не совсем обычная работа для артистов. Но она всех впечатлила! И сам фестиваль – ценный для нас опыт участия в большом проекте с признанными звездами. Так расширяется пространство балета: в мире больше узнают о наших танцорах, мы имеем возможность сотрудничать с мастерами мирового уровня, выявляются новые таланты, учимся друг у друга и, конечно, радуем наших зрителей.

В копилке Freedom Ballet останется еще одно большое дело: компания – устроитель фестиваля выступила спонсором премирования десяти выдающихся артис­тов отечественного балета, вложивших талант и труд в процветание высокого искусства танца.

#фестиваль #балет #Freedom Ballet

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