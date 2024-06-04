Онлайн-карту для отметок мест наркозакладчиков запустили в РК

Изобретения, Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отмечают разработчики, запуск этой карты – страх для всех наркоторговцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Astana Hub представили первую digital-карту наркопреступности, разработанную совместно с одаренной молодежью при поддержке Министерства культуры и информации РК, сообщает Kazpravda.kz

«В прошлом году Astana Hub и молодежное крыло «Жастар рухы» провели хакатон Amanat Tech, где команда «Shalqyma» из учащихся НИШ заняла призовое место с идеей создания карты мониторинга за наркопреступностью в реальном времени. Эта идея была поддержана Esbol Qory, которая помогла разработать и запустить цифровую карту преступности с наркотиками», - рассказали в Минкультуры.

В министерстве отметили, что на сайте esbol.kz карта будет обновляться в режиме реального времени. Любой активный гражданин может пометить признаки наркопреступности.

В своем выступлении представитель Esbol Qory подчеркнул, что глава государства неоднократно отмечал, что борьба с наркоманией и наркопреступностью должна носить общенациональный характер.

«Запуск этой карты – страх для всех наркоторговцев. Президент сказал, что борьба с этой болезнью – требует общенационального внимания, и каждый из нас должен вносить свою лепту – будь то, активный гражданин или предприниматель. Теперь каждый гражданин может пометить места закладчиков и помешать им продавать яд», – сказал председатель фонда «Esbol Qory» Жандос Актаев.

Запуск этой карты направлен на повышение гражданской активности и борьбу с распространением наркопреступности. В пилотном режиме карта будет тестироваться в Астане, а после успешного тестирования ее планируется применить на уровне всей страны, добавили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.

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