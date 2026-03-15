В первые три часа мероприятия, начавшегося в 09:00, были обсуждены актуальные вопросы общества и представлены инновационные проекты. В медиа-пространстве впервые онлайн-марафон был официально открыт журналистами совместно с роботом-ведущим.

На ток-шоу площадке марафона обсуждались важные для общества темы — «Инклюзивное общество» и «Воспитание детей: противоречие традиционных и современных методов».

В ходе дискуссии на тему «Инклюзивное общество» поднимались вопросы создания равных возможностей для людей с особыми потребностями, формирования доступной среды и развития культуры взаимного уважения в обществе. Эксперты также отметили роль инклюзии в системе образования, на рынке труда и в общественном пространстве.

В обсуждении темы «Воспитание детей: противоречие традиционных и современных методов» были затронуты изменения в подходах к воспитанию в современном обществе, сочетание национальных ценностей и современной психологии, а также ответственность родителей.

Семейный психолог Ержан Мырзабаев отметил: «В казахской традиции говорят, что у каждого обычая есть и лучшее, и устаревшее. Традиция — это совокупность обычаев, которые были адаптированы к жизни народа в определенный период. Поэтому некоторые традиции могут быть актуальны в одно время, а в другое — утрачивать свою актуальность». Он подчеркнул важность гармоничного сочетания традиций и требований времени. Спикеры сошлись во мнении, что воспитание детей важно для любого общества и в любом возрасте.

На инновационной площадке, впервые организованной в рамках медиа-мероприятия, были представлены уникальные проекты отечественных изобретателей. В частности, зрителям была продемонстрирована новая инвалидная коляска, разработанная специально для людей с диагнозом ДЦП. Интересно, что автор проекта Мәулен Бектурганов отвечал на вопросы робота-ведущего, который отметил значимость изобретения для общества. В завершение интервью робот удивил зрителей своим танцем.

В рамках онлайн-марафона также представляется официальная информация пресс-центра при Центральной комиссии по проведению референдума Республики Казахстан. В частности, публикуются данные об открытии избирательных участков, начале голосования, работе участков за рубежом и активности граждан.

В ходе онлайн-мероприятия для зрителей также выступили известные артисты и творческие коллективы: Мужской хор Национальной гвардии Республики Казахстан, мастер электро-домбры Ақтоты Болышева, Рухия Байдүкенова, этно-фольклорный ансамбль «Жошы», а также группа «Алтын домбыра». Музыкальные номера сопровождались голографическим шоу.

Онлайн-марафон, предоставляющий площадку для обсуждения важных общественных тем, обмена мнениями экспертов и специалистов, а также презентации инновационных инициатив страны, продлится 16 часов — с 09:00 до 01:00.