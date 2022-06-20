Фото пресс-службы МКС РК
Общество
Ономастическая комиссия одобрила переименование улиц и объектов в регионах Казахстана

Учреждения образования, культуры, а также улицы и другие объекты в ряде областей получат новые названия. Соответствующее решение приняла Республиканская ономастическая комиссия, заседание которой состоялось в Министерстве культуры и спорта РК, сообщает Kazpravda.kz.

В частности, на рассмотрение комиссии из государственных органов поступило всего 182 обращения, в том числе от Министерства образования и науки, акиматов Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, а также города Шымкент.

Среди прочего комиссией было поддержано предложение о присвоении Павлодарскому педагогическому университету имени ученого Алкея Маргулана.

«В настоящее время ономастической комиссией проводится большая работа. Как вы знаете, ранее были приняты важные решения касательно названий новых областей, переименования Капшагая в Кунаев и т.д. Рассматриваемые здесь вопросы учитывают мнения местных жителей, принимаются решением маслихатов», - отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

По итогам заседания члены комиссии дали положительное заключение на предложение о переименовании объектов.

В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в уполномоченные государственные органы для проведения работ в соответствии с законодательством, добавили в министерстве.

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