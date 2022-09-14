Ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы

В столице состоялось очередное заседание ономастической комиссии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

В соответствии с повесткой дня обсуждался вопрос о переименовании города Нур-Султан в город Астана.

Ранее членами депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента РК, жителями города поднимался вопрос о переименовании столицы в город Астана. Предложение парламентариев также включено в проект конституционного закона.

На заседании ономастической комиссии мнениями по возращению столице прежнего названия поделились: заместитель директора РГУ "Институт истории государства" Министерства науки и высшего образования РК, доктор исторических наук, профессор Б. Аяган, доктор исторических наук, профессор М. Абсеметов, доктор педагогических наук, общественный деятель Т. Кишкашбаев, генеральный директор НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова" Е. Тлешов, директор городского филиала Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Д. Капулы и др.

Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы.