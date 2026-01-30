ООН призывает к олимпийскому перемирию

В мире
138

По древней олимпийской традиции на время состязаний в мире следует остановить войны. ООН и Италия просят планету вспомнить об этом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ООН и организаторы зимних Олимпийских игр в Италии призвали участников идущих на планете войн и конфликтов сложить оружие на время состязаний,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Еuronews

Призыв прозвучал за считанные дни до старта игр и опирается на дрвенегреческую традицию "экехейрии", или олимпийского перемирия. Она зародилась в 8 веке до нашей эры и была возрождена в современности на играх 1994 года в Лиллехаммере.

"По этическим соображениям мы хотим напомнить, что олимпийское перемирие, это священное прекращение войн, должно соблюдаться, - заявил Константинос Филис, директор Международного центра олимпийского перемирия в Афинах. - Возможно, на практике это не всегда достижимо. Но наш сигнал идет во все уголки земного шара: везде, где возможно, мы должны стремиться к созданию хотя бы небольшого пространства для мира".

По инициативе Италии в ООН в конце ноября 2025 года была принята резолюция о прекращении огня на олимпийский период. В последние десятилетия игры способствовали нескольким важным эпизодам перемирий - это и пауза в осаде Сараева в 1994 году и выступление двух Корей под единым флагом в 2018.

#ООН #призыв #Олимпийские игры

Популярное

Все
Мектеп и медресе в Степи
Биопрепарат для овощей и фруктов
От точечного реагирования – к системной профилактике
У карты народной судьбы
В ожидании Олимпиады
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Оружие – под цифровой надзор
Установлены лимиты орошения
Новая грамотность цифровой эпохи
В небе нет границ, есть только горизонты
Застрявшие в детстве, или Как образ Питера Пэна стал синдромом нашего времени
В Shymkent Creative Hub традиции обретают современное звучание
Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Тихая музыка зимы
Аплодисменты, аплодисменты…
Экран важнее сцены?
Игра, хранящая мудрость предков
Смартфон вместо тетрадки
Кто мы?
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Будет построена объездная дорога
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Объявлены все номинанты на премию «Оскар» 2026 года
Президент вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана
Незыблемая основа общественной консолидации
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Из школьников – в исследователи
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Инклюзивный центр в музее
Жулдыз подключили к природному газу
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека

Читайте также

YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Tesla сократит линейку электромобилей ради производства чел…
Мощный взрыв прогремел в Буэнос-Айресе
В Дубае роботы построят виллу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]