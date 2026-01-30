По древней олимпийской традиции на время состязаний в мире следует остановить войны. ООН и Италия просят планету вспомнить об этом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ООН и организаторы зимних Олимпийских игр в Италии призвали участников идущих на планете войн и конфликтов сложить оружие на время состязаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Еuronews

Призыв прозвучал за считанные дни до старта игр и опирается на дрвенегреческую традицию "экехейрии", или олимпийского перемирия. Она зародилась в 8 веке до нашей эры и была возрождена в современности на играх 1994 года в Лиллехаммере.

"По этическим соображениям мы хотим напомнить, что олимпийское перемирие, это священное прекращение войн, должно соблюдаться, - заявил Константинос Филис, директор Международного центра олимпийского перемирия в Афинах. - Возможно, на практике это не всегда достижимо. Но наш сигнал идет во все уголки земного шара: везде, где возможно, мы должны стремиться к созданию хотя бы небольшого пространства для мира".

По инициативе Италии в ООН в конце ноября 2025 года была принята резолюция о прекращении огня на олимпийский период. В последние десятилетия игры способствовали нескольким важным эпизодам перемирий - это и пауза в осаде Сараева в 1994 году и выступление двух Корей под единым флагом в 2018.