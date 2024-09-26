Опасный рецидив

Общество
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Более чем в полтора раза увеличилось с начала года число уголовных преступ­лений, совершенных лицами с непогашенной судимостью.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основную причину прокуроры видят в отсутствии межведомственного взаимодействия и контроля за реальными результатами ресоциализации и адаптации ранее осужденных. Как было представлено на заседании коллегии, безработица – один из факторов совершения повторных преступлений. Между тем вопросы трудоустройства ранее осужденных пущены на самотек, считают прокуроры. Анализ показал, что на момент совершения преступлений из числа подучетных, в том числе отбывших наказание, 189 были безработными, а трудоустроенными всего 37.

Постановлением акимата области ежегодно устанавливаются квоты рабочих мест для лиц этой категории. Однако трудоустроиться по ним можно лишь в городах и райцентрах. В отдаленных населенных пунктах такой возможности нет. Выявлены в ходе проверки и неоднократные факты отказа в принятии на работу по квотам. Установлено 18 формально самозанятых лиц, что подтверждается отсутствием пенсионных отчислений. Не исполняются судебные акты о привлечении к принудительному труду.

Осужденные могут беспрепятственно передвигаться в любое время суток, распивать алкогольные напитки.

Вопрос принудительного лечения от зависимостей также остается вне поля зрения. Только в этом году судами области вынесено 18 приговоров с назначением принудительного лечения в отношении состоящих на учете пробации или МПС. При своевременном назначении лечения этих преступлений можно было бы избежать.

– Особую тревогу вызывает рост рецидивной преступности на 24%. Из 31 рецидивиста восемь находились в состоянии опьянения, пятеро совершили преступления ночью. Так, 13 марта судом района «Байтерек» гражданин Ведерников осужден к шести годам лишения свободы с признанием опасного рецидива. В его действиях ранее судом уже был признан рецидив за грабеж, вымогательство, разбой, умышленное причинение вреда здоровью и другие преступления. Четыре раза привлекался к административной ответственности, состоял как на учете пробации, так и проф­учете МПС района «Байтерек». Ситуация в ряде других районов не лучше. Если за рецидивистами нет контроля, что тогда говорить о простых подучетных, – сделал вывод заместитель прокурора области Азамат Кустанов.

Он также отметил неисполнение требований УИК при ведении дел пробационного контроля. В частности, в ряде контрольных дел отсутствуют постановления об установлении ограничений, нет сведений о профилактической работе по месту жительства, материалы для оказания социально-правовой помощи не направляются в местные исполнительные органы.

Прокуроры предложили выстроить взаи­модействие между местной полицией, службой пробации и акиматами, акцентируя внимание на трудоустройстве осужденных. Надлежащим образом необходимо вести проверку пенсионных отчислений при направлении на принудительный труд. Для обеспечения дистанционного контроля следует дополнительно приобрести электронные браслеты для осужденных. Было предложено создать рабочую группу из представителей УИС, МПС и акимата для ежедневного конт­роля над подучетными лицами на предмет соблюдения ими ограничений и возложенных обязанностей, предварительно сформировав список находящихся в группе высокого риска к совершению повторных преступлений.

#статистика #преступления #рецидивная преступность #рецидив

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