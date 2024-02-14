Операторов связи оштрафовали за некачественный интернет в Костанайской области
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После вмешательства прокуратуры их обязали выплатить за причинённые неудобства более 10 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz
Прокуратура города Рудного совместно с межрегиональной инспекцией связи установила нарушения качества доступа к интернету (3G/4G) и скорости загрузки данных на улицах города.
— По акту прокурорского надзора операторы связи привлечены к административным штрафам на общую сумму более 10 млн тенге. Также в их адрес внесены предписания об устранении нарушений, — проинформировали в надзорном органе.
По итогам исполнения предписаний мобильные операторы установили в городе дополнительные антенны и устройства для улучшения качества связи, тем самым защищены права 103 тысяч абонентов сотовой связи.