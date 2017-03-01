​Операция завершена

Частный вертолет потерпел крушение 25 февраля. Борт вылетел из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау для дозаправки. Однако в назначенном пункте он не появился, в контрольное время – 18.30 – пилот не вышел на связь. В департаменте по ЧС Восточного Казахстана объявили спасательно-поисковую операцию.

Аппарат удалось обнаружить спустя поч­ти сутки, 26 февраля, в 60 км северо-западнее Аягоза. Изначально в департаменте сообщали о пилоте и двух пассажирах, однако после уточнения оказалось, что на борту был один пассажир – депутат Аягозского районного маслихата Айткали Акбаев. Пилот Петр Устинов в результате авиакатастрофы погиб, пассажир эвакуирован вертолетом частной компании сначала в Айгыз, затем в Аягоз. Как утверждают в районном центре, он отделался ушибами и отпущен медиками домой.

Подробности крушения до сих пор не известны. По факту катастрофы областным ДВД возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование. Известно, что незадолго до катастрофы вертолет находился в ремонте, после чего на него был выдан бессрочный сертификат летной годности от 23 декабря 2016 года.