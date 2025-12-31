В учебной мастерской – нас­тоящий электромобиль, специальные стенды и комплексы, диагностические планшеты, помогающие находить причины поломок. В Высшем техническом колледже Кокшетау действует учебно-производственная площадка – тренинг-центр по диагностике и обслуживанию электромобилей и гибридных авто, оснащенный современным оборудованием.

Тренинг-центр колледжа – уникальный, хорошо оснащенный дополнительный образовательный модуль, где студенты с большим интересом осваивают и теорию, и практические навыки работы с современными электромобилями.

Как рассказал заместитель директора Высшего технического колледжа Нартай Ибраев, инициатива запущена в 2022 году в рамках долгосрочного сотрудничества учебного заведения и областного акимата с южнокорейским образовательным фондом Woosong. Сам тренинг-центр заработал в сотрудничестве с одним из ведущих южнокорейских университетов.

За это короткое время тренинг-центр, созданный на базе специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуа­тация автомобильного транс­порта», стал не просто учебной площадкой, а хорошей основой для подготовки востребованных специалистов. Практическую ценность выучки студентов уже подтверждает и местный рынок труда. К примеру, в сервисном центре Hyundai в Кокшетау сегодня работают три выпускника колледжа, прошедшие обучение в том числе и в уникальном тренинг-центре. Для работодателей это серьезное преимущество: молодые специалисты готовы к реальной работе с современным оборудованием, а для самих вчерашних студентов – уверенный старт в профессиональной карьере.

Преподаватель спецдисцип-лин колледжа Виталий Саулиди рассказал и показал, как работает тренинг-центр, оснащенный технологичным оборудованием, часть которого получена из Южной Кореи в рамках подписанных меморандумов. Занятия начинаются с 50-часовой теоретической подготовки, которую ребята осваивают со специальными диагностичес-кими планшетами. На экране – схема электромобиля, где по полочкам разложены все узлы и системы. Отводится время и для изучения гибридов, ведь сегодня многие водители выбирают сочетание бензиновых двигателей и электрической системы. Такой подход позволяет студентам одновременно освоить обслуживание обеих технологий, довольно активно использующихся на рынке.

– Проект интересен ребятам. Многие из них со школы имеют базовые знания по механике, а электромобиль, в котором нет привычной коробки передач, зато есть мощные аккумуляторные батареи и сложное программное обеспечение, вызывает настоящий азарт и любопытство, – отмечает Виталий Андреевич. – Студенты буквально хотят заглянуть внутрь каждой системы, понять, как она работает, как взаимодействует с другими узлами. Обучение в рамках проек­та дает практические навыки, развивает аналитическое мышление, необходимое для работы с современными технологиями.

За одним из диагностических планшетов работает второкурс­ник Эдуард Молчанов. По его словам, поначалу постигать предмет было сложно – много новой информации и незнакомых систем. Но именно этот факт и делает процесс особенно интересным. Будущий техник-электромеханик уверен в том, что приобретаемый дополнительный опыт работы с электромобилями поможет ему решать реальные задачи в любом сервисном центре.

В соседнем зале расположены учебные стенды. Один из них так и называется – «Мотор электромобиля». Студенты работают с ним параллельно, еще на стадии освоения диагностического планшета, наглядно изучая устройство двигателя, аккумуляторных батарей, других компонентов.

Второкурсник Олег Емелев сосредоточенно выполняет задание на этом стенде. По его словам, изучать электромобиль ему лично очень интересно. Юноша не сомневается, что будущее за электромобилями, ведь нефть, как ресурс для производства того же бензина, не бесконечна.

– Поэтому экологичные технологии становятся ключевыми для всего мира, – рассуждает он.

Учащийся колледжа Максим Кочерин, надев VR-оборудование, отрабатывает навыки ремонта автомобилей в учебном приложении виртуальной реальности AVTO VR. Он выполняет действия, с которыми ему, возможно, придется столк­нуться в реальном сервисе. К слову, Максим выбрал для себя специальность техника-электромеханика, еще будучи школьником. Несколько раз он сначала побывал с одноклассни­ками в Высшем техническом колледже на экскурсиях, а после 9-го класса осознанно поступил сюда. Молодой человек считает, что получает одну из самых вос­требованных специальностей, которая открывает реальные перспективы.

Он объясняет, что в приложении представлен широкий выбор заданий: можно чинить ходовую часть, рулевое управление, трансмиссию и другие узлы. Причем каждое действие сопровождается подсказками и анализом ошибок, что позволяет безопасно отрабатывать сложные операции и уверенно готовиться к практической работе на настоя­щем электромобиле.

Кстати, к последнему долго идти не нужно – настоящий учебный электромобиль стоит рядом. Это Hyundai Ioniq 2018 года. С мультиметром в руках возле него отрабатывает свое задание студент Роман Гончарук. Он измеряет напряжение проводов в автомобиле, сверяя показания прибора с полученным заданием, шаг за шагом определяя возможный сбой в системе.

Именно с таких практических заданий и начинается понимание принципов работы электромобиля. А по сосредоточенным лицам ребят становится понятно, что относятся к занятиям они отнюдь не формально, для каждого это осознанный выбор будущей профессии.

Виталий Саулиди отмечает, что некоторых выпускников этой специальности работодатели приглашают на официальную работу еще во время практики – настолько высоко оценивают уровень подготовки студентов, их отношение к труду. К моменту окончания колледжа многие ребята уже бывают трудоустроены.

– На вручение диплома кто-то уже отпрашивается с работы, – улыбается преподаватель.

Как правило, не трудоустроен­ными к выпускному остаются только те студенты, кто плани­рует продолжить обучение в вузе.

Таким образом, обучаясь дополнительно к основам специальности в тренинг-центре, учащиеся колледжа получают реальные прикладные навыки, соответствующие современным технологическим стандартам. Это, безусловно, важно на фоне роста числа электромобилей в стране и в регионе, нехватки квалифицированных специалистов.

Добавим, что сегодня в колледже на специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» обучаются ребята из разных регионов страны.

– У нас обучаются как на государственном, так и на русском языке, в том числе и в тренинг-центре. Это создает уникальную атмосферу многообразия: учащиеся обмениваются опытом, делятся подходами к изучению техники, учатся работать в коман­де, как в настоящем сервисе. Идеальных студентов, конечно, не бывает. Но мы стараемся найти подход к каждому. Если, к примеру, парню не интересно изучение микросхем, предлагаем ему поработать в учебном приложении AVTO VR. Затем возвращаем его к прежним стендам. Отношение меняется на глазах, те же микросхемы уже не кажутся скучными и непонятными, – говорит Виталий Андреевич.

Словом, в учебной мастерской Высшего технического колледжа Кокшетау работа кипит. Копится хороший опыт, который может стать ориентиром для других технических колледжей страны. Здесь обучают специалистов нового поколения, готовых работать и с электротранспортом, поэтому у отрасли большое будущее.