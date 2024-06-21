Оперу «Биржан – Сара» покажут на международном фестивале «Опералия» в Астане

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

Как уточняется, ведущая солистка «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак отметила, что самое приятное на фестивале «Опералия» — это то, что приезжают коллеги из разных стран, обмениваются опытом, укрепляют дружеские связи.

«Фестиваль «Опералия» проходит в нашем театре каждый год, мы всегда ждем его с нетерпением. Например, на «Опералии-2023» я исполняла Турандот из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини и Елизавету из оперы «Дон Карлос» Джузеппе Верди. А в этом году я выйду на сцену в образе моей любимой героини Сары в опере Мукана Тулебаева «Биржан – Сара», ставшей жемчужиной национальной классики. Эту партию я впервые исполнила в 2009 году в театре имени К. Байсеитовой. С каждым годом я становлюсь старше, растут мои профессиональные навыки, и я замечаю, что образ Сары все больше раскрывается с каждым выступлением. Не могу сказать, что я всегда исполняю свою героиню одинаково, стараюсь передавать многогранный образ Сары», – рассказала Бибигуль Жанузак.

По ее мнению, казахские оперы – наша гордость. Помимо «Биржан – Сары», она выступала во многих других национальных спектаклях.

«Часто замечаю, что зрители, в том числе зарубежные гости, с большим интересом относятся к нашим национальным спектаклям, очень хорошо воспринимают казахские оперы. Многих завораживает красивое оформление сцены, декорации и костюмы в национальных операх. Например, если вы посмотрите на сцену в опере «Биржан – Сара», вы не останетесь равнодушными. Благодаря этому наши национальные спектакли всегда украшают фестивали, проводимые в театре, что важно – каждое мероприятие открывается и закрывается национальным спектаклем или номером», – заключила известная оперная певица.

Напомним, что 21 июня 2013 года, ровно одиннадцать лет назад, театр «Астана Опера» открылся оперой «Биржан – Сара». С момента своего появления театр выбрал главным направлением своей деятельности популяризацию национального искусства и до сих пор не меняет своего вектора развития.

Спустя пять лет столичный театр представил новую музыкальную версию оперы «Биржан– Сара» в результате работы постановочного коллектива, в который вошли режиссер-постановщик заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров, режиссер-консультант Михаил Панджавидзе, дирижер-постановщик заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин и другие передовые специалисты. Опера, начинающаяся сценой ярмарки, сразу захватывает зрителей.

Благодаря использованию 3D-технологий оживают картины природы и жизни героев. Яркие декорации и костюмы заслуженных деятелей Казахстана Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова, а также видеопроекции итальянского художника Серджио Металли, а главное – глубокая музыка, чудесные голоса солистов и гармоничное звучание оркестра оставляют незабываемое впечатление у публики.

Партии главных героев Биржана и Сары исполнят ведущие солисты «Астана Опера», заслуженные деятели Казахстана Меир Байнеш и Бибигуль Жанузак. А роль Жанботы представит ведущий солист театра, заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев.

Солисты театра предстанут перед зрителями в следующих партиях: Гульжанат Сапакова - Аналык, Асем Сембина - Алтынай, Расул Жармагамбетов - Жиенкул, Шынгыс Расылхан - Кожагул, Артур Габдиев - Серик, Талгат Аллабиринов - Естай.

В этот день симфонический оркестр и хор, артисты балета и миманса «Астана Опера» выступят под руководством дирижера театра, кавалера ордена «Курмет» Руслана Баймурзина.

Начало спектакля в 18.00.