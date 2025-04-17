Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В апреле прошлого года прокурором Зерендинского района в ходе встречи с жителями выявлен факт оформления неустановленными лицами кредитов на жителей района из числа социально-уязвимых слоев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В этой связи, прокурор района инициировал оперативно-розыскные мероприятия. В ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено спецпрокурорам Акмолинской области.

«В ходе следствия установлена организованная преступная группа, участники которой путем обмана осуществляли хищение денег банков второго уровня. Между ними были четко распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника. Мошенники незаконно оформляли кредиты на 450 граждан в сумме около 5 млрд тенге. Жертвами мошенников стали жители нескольких областей страны», – уточнили в надзорном органе.

На сегодня по делу в качестве подозреваемых проходят 24 гражданина, 15 из них с санкции суда взяты под стражу.

Расследование продолжается.