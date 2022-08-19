ОПГ незаконно выдавала водительские права в спецЦОНе Актобе

В Актюбтинской области в спецЦОНе задержали ОПГ, которая занималась незаконной выдачей водительских удостоверений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Департаментом полиции по Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами. В ходе проведения обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную роль каждого участника группы", – говорится в сообщении.

Отмечается, по данному факту начато досудебное расследование.