13 взяты под стражу
В Приаралье с 1 июня по 31 октября 2025 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора - 2025», сообщает Kazpravda.kz
Как сообщили в Департаменте полиции Кызылординской области, ОПМ проводится для пресечения незаконного культивирования наркосодержащих растений, транзита наркотиков и ликвидации организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков.
– С 1 июня по области выявлено 70 наркопреступлений, - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента, подполковник полиции Биржан Багисов. – В частности, зарегистрирован 41 факт незаконного оборота наркотиков, 6 – сбыта наркотиков, 10 – хранения в особо крупном размере и 22 уголовных проступка, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято свыше 898 килограммов наркотических веществ. Среди них, более 5 кг – марихуаны, больше 8 кг – наркосодержащих растений, свыше 2 кг – синтетических наркотиков. По этим фактам задержаны 32 подозреваемых, 13 из них взяты под стражу.