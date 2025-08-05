Фото ДП полиции области

В Приаралье с 1 июня по 31 октября 2025 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора - 2025», сообщает Kazpravda.kz

Как сообщили в Департаменте полиции Кызылординской области, ОПМ проводится для пресечения незаконного культивирования наркосодержащих растений, транзита наркотиков и ликвидации организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков.