Оппозиция Грузии призвала ЕС признать режим нелегитимным

Грузинские политики просят Евросоюз отреагировать на назначение президентом страны инициатора закона об «иноагентах», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Mirian Meladze/Anadolu/picture alliance

Четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии написали совместное обращение к руководству Евросоюза с призывом признать нелегитимным правящий режим, образовавшийся в стране по итогам последних парламентских выборов. Выдержки из письма на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас приводит в субботу, 14 декабря, грузинское издание Sova News.

Авторы обращения указывают, что Грузия столкнулась с беспрецедентным политическим кризисом, который требует немедленных действий от ЕС.

«Власти противопоставили мирным протестам организованный террор. Были задержаны свыше 500 человек, жертвами насилия со стороны спецназа и уличных банд стали более 300 человек, в том числе 73 журналиста», - цитируют текст документа СМИ.

Составители письма, в частности, раскритиковали назначение новым президентом Грузии Михаила Кавелашвили, который известен своими пророссийскими взглядами и возглавляет движение "Сила народа". Оно среди прочего инициировало принятие в Грузии закона об "иноагентах", аналогичного подобному в РФ. Выбор такого человека главой государства "усугубляет и без того сложную ситуацию" в стране, отмечают представители оппозиции.

«Мы, политические партии и коалиции Грузии, вместе с организациями гражданского общества и протестующими, сходимся во мнении, что единственным решением нынешнего кризиса является проведение новых выборов в улучшенной избирательной системе, с политически сбалансированной избирательной администрацией и нейтральными государственными институтами», - пишут авторы обращения.

В связи с этим они призвали ЕС принять ряд конкретных действий - в первую очередь, чтобы "самопровозглашенный режим Бидзины Иванишвили был объявлен нелегитимным во всех соответствующих заявлениях Евросоюза".

Кроме того, оппозиционеры предлагают ввести персональные санкции в отношении "лиц, ответственных за подрыв демократии" в Грузии, пересмотреть визовый режим в отношении пророссийских чиновников, а также публично осудить насильственные действия грузинских силовиков на акциях протеста и потребовать освобождения задержанных на митингах.

Занимающая пост президента Грузии Саломе Зурабишвили на фоне назначения Кавелашвили главой государства заявила, что не намерена покидать свою должность, так как не считает легитимными прошедшие в октябре парламентские выборы в стране.

Зурабишвили требует проведения новых выборов в Грузии вместо организованной ранее "пародии" на них. По словам политика, только она обладает легитимной властью в стране.

«Я здесь и останусь, потому что в такое критическое время стране нужны легитимные институты и представители, действительно избранные народом», - написала 13 декабря Зурабишвили на своей странице в социальной сети Х.

Кавелашвили стал новым президентом в ходе впервые организованного в стране непрямого избрания главы государства - вместо традиционного голосования его избирала коллегия выборщиков. В нее вошли 300 парламентариев, 211 из них - из правящей партии "Грузинская мечта". СМИ считают, что ее негласный лидер - олигарх Бидзина Иванишвили, предположительно, связанный с Кремлем. Ранее он занимал пост председателя партии, но после ряда маневров остался в ее руководстве в должности "почетного председателя".

Кавелашвили при этом был единственным кандидатом на должность президента. Его инаугурация должна состояться 29 декабря.