На предстоящем заседании будет рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Французской Респуб­лики о реад­миссии лиц», нормы которого направлены на создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в сфере управления миграционными процессами и противодействия незаконной миграции.

Среди ключевых задач закона – обеспечение эффективного, упорядоченного и взаимовыгодного механизма возвращения лиц, которые незаконно въехали, находятся либо проживают на территории государств сторон, а также предотвращение злоупотреблений миграционными режимами.

Депутатами также будет рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере». Ратификация соглашения позволит развивать сотрудничество между Правительствами Казахстана и Монголии в пенсионной сфере и обеспечит права граждан двух стран в сфере пенсионного обеспечения. Соглашением, в частности, регулируются отношения в части назначения солидарной пенсии гражданам и предусматривается взаимозачет трудового стажа за периоды военной службы, обучения в организациях высшего и среднего специального образования.

Кроме того, сенаторы распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом, и обсудили предстоящие заседания комитетов в рамках реализации поручений Главы государства.