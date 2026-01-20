Определена повестка Сенат 20 января 2026 г. 7:30 4 Лаура Тусупбекова На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 22 января. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На предстоящем заседании будет рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц», нормы которого направлены на создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в сфере управления миграционными процессами и противодействия незаконной миграции. Среди ключевых задач закона – обеспечение эффективного, упорядоченного и взаимовыгодного механизма возвращения лиц, которые незаконно въехали, находятся либо проживают на территории государств сторон, а также предотвращение злоупотреблений миграционными режимами. Депутатами также будет рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере». Ратификация соглашения позволит развивать сотрудничество между Правительствами Казахстана и Монголии в пенсионной сфере и обеспечит права граждан двух стран в сфере пенсионного обеспечения. Соглашением, в частности, регулируются отношения в части назначения солидарной пенсии гражданам и предусматривается взаимозачет трудового стажа за периоды военной службы, обучения в организациях высшего и среднего специального образования. Кроме того, сенаторы распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом, и обсудили предстоящие заседания комитетов в рамках реализации поручений Главы государства. #Сенат #заседание #повестка