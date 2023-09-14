Определены механизмы расследования правонарушений во время пребывания сил ОДКБ в странах-членах

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом Соглашение между государствами-членами ОДКБ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: odkb-csto.org

Как отметил сенатор Сергей Ершов, это соглашение определяет вопросы юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием сил ОДКБ на территориях государств-членов. То есть оно регулирует, как разрешаются дела, когда военный одной страны, выполняя миссию в другой стране ОДКБ, совершает правонарушение – уголовное, административное или дисциплинарное.

Соглашение содержит механизм сотрудничества компетентных органов, разграничение юрисдикции принимающей и направляющей сторон при совершении правонарушений, порядок участия защитников, экспертов и специалистов, привлеченных для расследования правонарушений, а также взаимное признание процессуальных действий и юридической силы доказательств.

«К примеру, если наш военнослужащий, дислоцированный в Кыргызстане, совершает преступление в отношении нашего же военнослужащего, то он привлекается к ответственности по нашим законам и нашими органами. Если же совершает деяние в отношении военнослужащего принимающей стороны, то – по ее законам. Для закрепления следов преступлений, установлению и задержанию лиц, совершивших преступления, будут создаваться совместные следственно-оперативные группы», – пояснил Ершов.

В то же время, отметил он, просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если есть риск ущерба суверенитету и безопасности, а также при противоречии национальному законодательству запрашиваемой стороны.

#Парламент #Сенат #безопасность #международное сотрудничество #ОДКБ

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